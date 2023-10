El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se refirió a los incidentes y condenó el ataque de Hamás al territorio israelí.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el exmandatario escribió que estos hechos deberían tener al pueblo estadounidense aterrorizado.

“Lamentamos a los que murieron, rezamos por el regreso seguro de aquellos que han sido rehenes y apoyamos firmemente a nuestro aliado, Israel, mientras desmantela a Hamás”, escribió.

En esa línea, manifestó su firme apoyo a Israel: “Mientras apoyamos el derecho de Israel a defenderse contra el terrorismo, debemos seguir luchando por una paz justa”.

Finalmente, mencionó que espera que el conflicto de paz sea igual para ambas naciones y duradero para israelíes y palestinos por igual.

Más de 900 personas han sido declaradas muertas en Israel en la guerra con las milicias de Gaza, la cual comenzó este sábado con un ataque sorpresa de Hamás, mientras que el número de fallecidos en la Franja de Gaza se eleva a más de 700. Este hecho ha generado la preocupación de diferentes actores políticos a lo largo del mundo.

All Americans should be horrified and outraged by the brazen terrorist attacks on Israel and the slaughter of innocent civilians. We grieve for those who died, pray for the safe return of those who’ve been held hostage, and stand squarely alongside our ally, Israel, as it…

— Barack Obama (@BarackObama) October 9, 2023