Este lunes se retomaron las sesiones del juicio contra Nicolás Zepeda en Francia, por su presunta culpabilidad en el homicidio de su expareja, Narumi Kurosaki ocurrido en 2016.

En esta nueva jornada, declaró mediante una videollamada desde Japón una amiga de Narumi, Rina Sakamaki, quien dio a conocer a la audiencia que Zepeda se contactó con ella a fines de 106 para pedirle que tradujera algunas frases al idioma japonés.

“Recibí un mensaje de Nicolás Zepeda el 11 de diciembre de 2016 (una semana después de la desaparición de Narumi)”, dijo, según dio a conocer BioBío.

Agregando que “me explicó que seguía aprendiendo japonés desde Chile y me preguntó si podía hacerme preguntas sobre el idioma japonés”.

De acuerdo a Sakamaki, el sujeto quería dichas traducciones en un estilo femenino.

Una de las frases era “tengo nuevo novio”, o “me voy con mi novio de viaje, no voy a estar disponible por un tiempo”.

Cuatro días después de que Zepeda se contactara con ella -y casi dos semanas después de la desaparición- la amiga de Narumi dijo que el sujeto volvió a escribirle: “Estaba tenso, apurado y preocupado. Me pidió que borrara el historial de nuestras conversaciones”.

La petición se debía a que supuestamente Zepeda había oído rumores en su contra por parte de los amigos de Narumi, y quería “evitar problemas”.

“Su petición me pareció absurda pero como parecía realmente avergonzado, obedecí y borré esos mensajes. Pero eso no le pareció suficiente. Me pidió que le enviara una captura de pantalla como prueba. Luego eliminé también esta foto de captura de pantalla”, declaró Sakamaki.

Desaparición de Narumi

Rina Sakamaki señaló en la audiencia que la petición de Zepeda le hizo sentido cuando se enteró de la desaparición de su amiga: “El 2 de enero de 2017 Nicolás Zepeda me volvió a escribir. Eso me asustó. Definitivamente corté el vínculo”.

Posteriormente, la familia de Narumi recibió los mismos mensajes traducidos, y desde su propio celular.

En ese momento, Sakamaki relató que “fue un copiar/pegar de mis frases. Me asusté mucho cuando noté esta similitud”.

Sin embargo, la defensa de Nicolás Zepeda aclaró que las mencionadas traducciones no tenían relación con lo de Narumi. “Nicolás reconoce el contacto digital pero no el contenido de las traducciones que se le habrían solicitado”, aseveró Maitre Portejoie, abogado de Zepeda.

Argumentando que “Nicolás solicitaba traducciones con frecuencia”.