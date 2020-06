Cinco personas, incluida una niña de 15 años, murieron de ébola en un nuevo brote del virus en la República Democrática del Congo, dijo el lunes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Se han reportado nueve casos en total, dijo Unicef.

“Cuatro personas más que contrajeron el virus –todos los contactos del difunto e incluido un niño como uno de los casos fatales– están siendo tratados en una unidad de aislamiento en el Hospital Wangata en Mbandaka”, dijo Unicef en un comunicado.

“Las muertes ocurrieron entre el 18 y el 30 de mayo, pero sólo ayer se confirmó que estaban relacionadas con el ébola”.

El lunes anterior, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tuiteó la noticia de que se habían reportado seis casos en Mbandaka, en la provincia de Equateur, en el noroeste del país. Es el undécimo brote del país del virus potencialmente mortal, que se transmite por los fluidos corporales y tiene una tasa de mortalidad de entre el 25% y el 90%, dependiendo del brote.

.@WHO already has staff in Mbandaka, #DRC supporting the new #Ebola outbreak response.

This outbreak is a reminder that #COVID19 is not the only health threat people face. WHO is continuing to monitor & respond to many health emergencies.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 1, 2020