Los icónicos horizontes de Nueva York y sus turísticos edificios desaparecieron detrás del humo anaranjado provocado por los incendios forestales de Canadá.

La emblemática ciudad estadounidense sufrió la peor calidad de aire de cualquier área metropolitana importante este martes, desplazando a la capital de la India, Nueva Delhi.

Al día siguiente la situación no fue mejor, ya que el índice de calidad del aire (AQI) fue de 484 a las 15:00 horas, el nivel más alto registrado en Nueva York desde la década de 1960.

New York's Air Quality Advisory has been extended through tomorrow (6/8). In the meantime, older adults should

Wear a high quality (N95 or KN95) masks😷

Limit outdoor activities ☁️

Watch weather reports for updated information⏰

All older adult centers continue to be open as well pic.twitter.com/j6sD6NYlKT

— NYC Department for the Aging (@NYCAging) June 7, 2023