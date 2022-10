Este miércoles, los estadounidenses Barry Sharpless y Carolyn Bertozzi, junto al danés Morten Meldal, fueron galardonados con el Premio Nobel de Química 2022 por su desarrollo de la química click y bioortogonal.

Los investigadores recibieron el premio por llevar la química a la era del “funcionalismo”, con aplicaciones prácticas para la industria. “El Premio de Química de este año trata de no complicar demasiado las cosas, sino de trabajar con lo fácil y sencillo“, dijo Johan Åqvist, presidente del Comité Nobel de Química.

Just in!

First selfie from our 2022 #NobelPrize laureate in chemistry @CarolynBertozzi. Congratulations! pic.twitter.com/kuremcRIaN

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2022