Este martes, la Real Academia de las Ciencias Sueca anunció que el Premio Nobel de física 2023 fue adjudicado a Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L’Huillier por sus métodos experimentales para generar pulsos de luz de una duración de attosegundos.

Sus descubrimientos aportaron al estudio de la dinámica de los electrones. “Crearon destellos de luz que son lo suficientemente cortos como para tomar instantáneas de los movimientos extremadamente rápidos de los electrones”, detallaron desde la institución.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv

Anne L’Huillier descubrió un “nuevo efecto de la interacción de la luz láser con los átomos de un gas”, mientras que Pierre Agostini y Ferenc Krausz demostraron que este efecto puede emplearse para crear pulsos de luz más cortos de lo que hasta ahora.

La Real Academia de las Ciencias Sueca explicó que los experimentos realizados por los galardonados de este año demostraron que los pulsos de attosegundos se pueden observar y medir, además de que también se pueden utilizar en nuevos experimentos.

“Ahora que el mundo de los attosegundos se ha vuelto accesible, estos breves estallidos de luz pueden usarse para estudiar los movimientos de los electrones. Es posible producir pulsos de hasta unas pocas docenas de attosegundos, y esta tecnología está en constante desarrollo”, agregaron.

Finalmente, señalaron que estos pulsos se han utilizado para explorar la física detallada de átomos y moléculas, teniendo aplicaciones potenciales en áreas que van desde la electrónica hasta la medicina. “Los pulsos de attosegundos también se pueden utilizar para identificar diferentes moléculas, como en el diagnóstico médico”.

2023 physics laureate Pierre Agostini succeeded in producing and investigating a series of consecutive light pulses, in which each pulse lasted just 250 attoseconds. At the same time, his 2023 co-laureate Ferenc Krausz was working with another type of experiment, one that made it… pic.twitter.com/pEFAM0ErNP

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023