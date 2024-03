(CNN) – Un número creciente de niños en Gaza están muriendo por deshidratación y desnutrición, dijo este domingo el Ministerio de Salud palestino, en medio de condiciones desesperadas debido a la estrangulación de la ayuda por parte de Israel y la destrucción del enclave asediado, lo que refuerza la urgencia de las conversaciones de alto el fuego de esta semana.

Los negociadores se reunieron este domingo en El Cairo, la capital egipcia, para conversar sobre un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás y la liberación de rehenes de Gaza, pero Israel no envió una delegación, señaló un funcionario israelí a CNN, a pesar de la creciente presión internacional para poner fin a las hostilidades y permitir un aumento desesperadamente necesario de ayuda humanitaria.

El funcionario explicó que la razón era que Hamás no había respondido a dos demandas israelíes: una lista de rehenes israelíes especificando cuáles están vivos y cuáles muertos; y la confirmación de la proporción de prisioneros palestinos que serán liberados de las cárceles israelíes, a cambio de los rehenes tomados cuando militantes de Hamás atacaron comunidades en el sur de Israel el 7 de octubre.

El grupo militante quiere el fin permanente de los combates antes de aceptar la liberación de los rehenes, sostuvo una fuente de Hamás a CNN en El Cairo el domingo. Sin embargo, un funcionario de alto rango de Hamás no respondió de inmediato a una pregunta de CNN sobre si el grupo militante había respondido a las condiciones de Israel.

Se produce cuando Estados Unidos habla cada vez más sobre la catástrofe humanitaria en Gaza, donde las Naciones Unidas advierten que cientos de miles de personas están al borde de la hambruna e Israel continúa obstruyendo la mayor parte de las entregas de ayuda.

Este sábado, Estados Unidos realizó su primer lanzamiento humanitario desde el aire en Gaza: 66 paquetes que contenían comidas, pero no agua ni suministros médicos, dijo un funcionario estadounidense.

Los grupos de ayuda criticaron los lanzamientos aéreos como una forma ineficaz y degradante de hacer llegar ayuda a los palestinos en Gaza, y el director de la ONU del International Crisis Group dijo que son, en el mejor de los casos, una “medida temporal”.

Una de las reprimendas más fuertes a Israel por parte de un funcionario estadounidense hasta la fecha provino de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien el domingo pidió enérgicamente más ayuda humanitaria a Gaza, diciendo que la gente en la región está “muriendo de hambre” ante unas condiciones “inhumanas”, e instó a Israel a hacer más.

Pidió un “alto el fuego inmediato durante al menos las próximas seis semanas”, una propuesta actualmente sobre la mesa de negociaciones, e instó a Hamás a liberar a los rehenes israelíes.

“Lo que vemos todos los días en Gaza es devastador. Hemos visto informes de familias que comen hojas o alimento para animales. Mujeres que dan a luz a bebés desnutridos con poca o ninguna atención médica, y niños que mueren de desnutrición y deshidratación”, señaló Harris, citando la muerte de decenas de palestinos en medio de los disparos israelíes y el pánico en las filas para conseguir alimentos en Gaza.

“El Gobierno israelí debe hacer más para aumentar significativamente el flujo de ayuda. No hay excusas”, recalcó Harris.

Sus comentarios también llegan en un momento crítico de la guerra entre Israel y Hamás. Se espera que el lunes la vicepresidenta se reúna en Washington con un miembro clave del Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, mientras Estados Unidos sigue abogando por un alto el fuego temporal y la liberación de rehenes.

En el norte de Gaza, los niños mueren de hambre y otros luchan por sus vidas mientras se impide que los suministros críticos lleguen a quienes los necesitan.

Un portavoz del Ministerio de Salud palestino dijo el domingo que el número de niños que han muerto por deshidratación y desnutrición en el norte de Gaza ha aumentado a 15.

CNN no puede confirmar de forma independiente las muertes de los niños o sus causas debido a la falta de acceso de los medios internacionales a Gaza en tiempos de guerra.

Los médicos del hospital Kamal Adwan también “temen por la vida de seis niños que sufren desnutrición y diarrea en cuidados intensivos debido al cese del generador eléctrico y del oxígeno y a la debilidad de las capacidades médicas”, afirmó el doctor Ashraf Al-Qidra.

El número de muertos ha ido aumentando desde la semana pasada, cuando las incubadoras y los suministros de oxígeno en el Hospital Kamal Adwan dejaron de funcionar por la noche debido a la escasez de combustible, dijo el ministerio.

Un incidente reciente expuso la situación particularmente desesperada en el norte de Gaza.

Más de 100 personas murieron la semana pasada cuando las tropas israelíes abrieron fuego contra una multitud, causando pánico, mientras civiles palestinos hambrientos se reunían alrededor de camiones de ayuda alimentaria, dijeron funcionarios palestinos y testigos presenciales.

Israel sostuvo que sus tropas dispararon tiros de advertencia para dispersar a la multitud. Un equipo de la ONU que visitó a las víctimas dijo que muchas sufrieron heridas de bala.

La agencia de las Naciones Unidas para la infancia ha pedido medidas urgentes, solicitando “múltiples puntos de entrada fiables” que les permitan llevar ayuda.

“Se debe capacitar a las agencias de ayuda humanitaria como Unicef para revertir la crisis humanitaria, prevenir una hambruna y salvar vidas de niños”, dijo Adele Khodr, de Unicef, en un comunicado el domingo.

Unicef dijo que tenía conocimiento de que al menos 10 niños habían muerto debido a deshidratación y desnutrición en los últimos días en el hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza.

At least ten children have reportedly died because of dehydration and malnutrition in Kamal Adwan Hospital in the Northern Gaza Strip in recent days.

