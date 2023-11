La locura de los fanáticos de Boca Juniors es conocida a nivel mundial. En el contexto de la final de la Copa Libertadores, un niño se hizo viral en las últimas horas tras comentar ante la prensa su sacrificio para hacerse presente ante la final contra Fluminense.

“Rifamos mi play y la moto de mi papá. No tengo ni entradas, pero vine por esto que es una fiesta. Me quedé sin play y no me importa. ¡Mirá lo que es esto! Primero viene Boca, familia, Argentina y el resto de las cosas”, señaló el menor a TyC Sports.

Tras ello, Carolina Ardohain, conocida como “Pampita”, se conmovió y ayudó al pequeño hincha, que sin tener entradas, viajó de igual manera a Brasil para alentar a su equipo.

“¿Me ayudan a encontrar a este chico y su papá? ¡Queremos invitarlos a ver el partido juntos!”, señaló la rostro de TV en sus redes sociales.

Más tarde, se reveló que “Pampita” se comunicó con el periodista de TyC para encontrar al niño. “Lo encontré y lo voy a llamar en un ratito para darle la sorpresa”, dijo.

Finalmente, Carolina Ardohaín publicó fotografías con Benjamín, el menor que llegó hasta Brasil y que pudo cumplir su sueño de ver la final de la Copa Libertadores entre Fluminense y Boca Juniors.