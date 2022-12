El cantante Nick Carter, integrante de Backstreet Boys, negó haber agredido sexualmente a una menor de edad en 2001.

Este jueves, Carter fue demandado por violación y agresión física a una mujer autista de 17 años tras un concierto durante una gira del grupo.

“La afirmación sobre un incidente que supuestamente ocurrió hace más de 20 años no solo carece de fundamento legal, sino que también es completamente falsa”, manifestó el abogado del cantante, Michael Holtz, en un comunicado al cual tuvo acceso Page Six.

La declaración menciona: “Desafortunadamente, durante varios años, la Sra. Ruth ha sido manipulada para hacer acusaciones falsas sobre Nick y esas acusaciones han cambiado repetida y materialmente con el tiempo. Nadie debe dejarse engañar por un truco de prensa orquestado por un abogado oportunista: no hay nada en absoluto en este reclamo, que sin duda los tribunales se darán cuenta rápidamente”.

Las acusaciones contra Carter

Shannon “Shay” Ruth (39 años) dio una rueda de prensa tras formalizar la demanda que fue presentada junto a otras tres víctimas que prefirieron guardar su anonimato, pero que también acusan haber sido violadas por Carter siendo menores de edad.

“Los últimos 21 años han estado llenos de dolor, confusión, frustración, vergüenza y autolesiones que son el resultado directo de que Nick Carter me violara. Después de violarme, recuerdo que me llamó zorra retrasada y que me agarró y me dejó moratones en el brazo”, mencionó Ruth.

La mujer añadió que en ese entonces era virgen y que fue infectada con el virus del papiloma humano. Las otras tres demandantes denunciaron la misma situación. La víctima concluyó sus declaraciones alegando que, aunque es “autista y con parálisis cerebral“, el suceso con Carter fue “lo que más ha marcado” su vida.

Esta no es la primera vez que Carter es denunciado por violación. En 2017, la cantante Melissa Schuman también efectuó acciones legales acusando violencia sexual por parte del integrante de Backstreet Boys.

Hermano fallecido de Nick Carter denunció haber sido violado por su hermana

En 2019, Aaron Carter denunció que su hermana fallecida Leslie abusó sexualmente de él cuando tenía entre 10 y 13 años: “Mi hermana me violó de los 10 a los 13 años cuando no estaba tomando sus medicamentos y me abusaba no sólo sexualmente. También abusaron de mí mis dos primeros bailarines de respaldo cuando tenía 8 años. Y mi hermano abusó de mí mi vida entera“.

my sister raped me from the age of 10 to 13 years old when she wasn’t on her medications and I was absused not only sexually by her but by my first two back up dancers when I was 8 years old. And my brother absused me my whole life. — AARON CARTER (@aaroncarter) September 19, 2019

My sister Leslie suffered from bipolar and took lithium to treat it. She never liked the way it made her feel and when she was off of it she did things that she never meant to do I truly believe that. I was 10 years old…. — AARON CARTER (@aaroncarter) September 19, 2019

Leslie Carter murió a los 25 años por una sobredosis de drogas el año 2012. En noviembre del presente año, a sus 34 años, Aaron Carter se suicidó.