(CNN) – El cantante de los Backstreet Boys, Nick Carter, presentó una contrademanda contra dos mujeres que lo acusaron de cometer agresión sexual en dos ocasiones hace más de 15 años.

La respuesta legal de Carter se produce después de que Shannon “Shay” Ruth presentara una demanda por agresión sexual contra él en el condado de Clark, Nevada, en diciembre.

Ruth, una mujer de 39 años que dice vivir con autismo y parálisis cerebral, alega que Carter le dio alcohol y la agredió después de un concierto en Tacoma, Washington, en febrero de 2001. Tenía 17 años en el momento del presunto incidente.

Carter ha negado la acusación. “Habiendo conocido a millones de seguidores a lo largo de su carrera de 34 años, sería imposible para Carter saber definitivamente si alguna vez se cruzó con Ruth”, dice su contrademanda, presentada en el condado de Clark el jueves y obtenida por CNN.

“Carter está seguro de que no tuvo relaciones sexuales con Ruth, no la agarró del brazo y no la agredió sexualmente ni la acosó”, puntualizó el documento.

También alega que Ruth fue “preparada y entrenada”, en parte, por Melissa Schuman Henschel y su padre, Jerome Schuman.

En 2017, Schuman Henschel acusó a Carter de violarla 15 años antes. Carter negó la acusación de Schuman Henschel y afirmó en parte: “Melissa nunca me expresó mientras estábamos juntos o en ningún momento desde entonces que todo lo que hicimos no fue consensuado“.

Los fiscales en Los Ángeles, donde Schuman buscó presentar cargos contra Carter, dijeron en un documento presentado en ese momento que rechazaron el asunto sin analizar las “fortalezas y debilidades de la evidencia”.

La contrademanda de Carter también nombró al padre de Schuman Henschel, Jerome, como contradefensor junto con veinte personas y corporaciones no identificadas que, según Carter, “son responsables de los perjuicios que sufrió”.

Además, los archivos de Carter alegan que Ruth hizo informes falsos a la policía con “discrepancias e inconsistencias significativas y numerosas en sus informes”. Afirma que Ruth admitió previamente que Carter no la agredió sexualmente y que las dos mujeres se aprovechan del movimiento #MeToo.

“En un desarrollo importante en la historia estadounidense reciente, nació el movimiento #MeToo y creó legítimamente una plataforma para las víctimas de abuso”, afirma la demanda. “Infortunadamente, algunas personas optaron por aprovechar esa plataforma. Esas personas sintieron que cualquier voz y cualquier acusación, correcta o incorrecta, triunfaría porque el mundo finalmente estaba escuchando a quienes acusan”.

Carter no ha sido acusado penalmente en relación con la acusación de Ruth.

El cantante busca más de US$ 2,3 millones en daños, citando una decisión de ABC de cancelar el especial de televisión “A Very Backstreet Holiday” en medio de la demanda de Ruth. También busca daños punitivos y por angustia emocional que determinará el tribunal, junto con los honorarios de los abogados.

“¿Por qué debería creerse a Nick Carter con su larga historia de abusar de mujeres?” dijo el abogado de Ruth, Mark J. Boskovich, a Page 6 cuando se le preguntó sobre la contrademanda de Carter. “Un jurado sopesará la evidencia y decidirá”.