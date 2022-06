(EFE) – El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este viernes los registros y números perpetuos de 17 organizaciones sin fines de lucro originarias de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido, tras acusarlas de obstaculizar los controles internos y de no haberse registrados como “agentes extranjeros”.

De las 17 ONG extranjeras que operaban en Nicaragua, ocho son originarias de EE.UU., cuatro de España, dos del Reino Unido, y una cada una de Alemania, Italia y Holanda, según una resolución de la cartera de Gobernación publicada en el Diario Oficial La Gaceta.

Las ONG estadounidenses ilegalizadas son Empowerment lnternational INC (Emponderamiento Internacional INC), Proyecto Minnesota-León, Proyecto Chacocente USA INC, y Nicaraguan Humanitarian and Development Foundation INC (Fundación Nicaragüense Humanitaria y de Desarrollo INC).

También The Nature Conservancy (Conservación de la Naturaleza), Wateraid America INC, Seeds for Progress Foundation INC (Fundación Semillas para el Progreso INC), y Hope Road Nicaragua INC (Camino de la Esperanza Nicaragua INC).

Las españolas son Farmacéuticos Mundi, Asociación Médicos del Mundo, Fundación el Sueño de la Campana y Fundación Semg Solidaria.

En tanto, las del Reino Unido son Nuevas Esperanzas UK y Christian Aid.

Las otras tres son la Casa del Tercer Mundo (Alemania), Terra Nuova (Italia) y el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (Holanda).