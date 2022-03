(CNN Chile/ EFE) – El diario The New York Times (NTY) anunció este martes que retirará a todo su personal de Rusia. Esta es la primera vez en más de un siglo que el periódico no tendrá reporteros sobre el terreno allí.

“Día muy triste para la historia de @nytimes en Moscú (…) Hemos tenido reporteros allí continuamente desde 1921, con una o dos breves interrupciones debido a dificultades con la visa. Ni Stalin, ni la Guerra Fría, nada nos expulsó”, tuiteó Neil MacFarquhar, exjefe de la oficina del NYT en Moscú.

El pasado viernes, el Parlamento ruso aprobó una ley que prevé penas de hasta 15 años de cárcel por difundir lo que Moscú pueda considerar como “información falsa”, o por publicar los llamamientos a adoptar sanciones contra el país, así como por las “acciones públicas” que busquen desprestigiar la actuación del Ejército ruso.

El comunicado del diario estadounidense señala que la nueva legislación rusa está “criminalizando el periodismo independiente y riguroso sobre la guerra en Ucrania“, y por ello el NYT decidió trasladar a todo su personal editorial fuera del país.

Ello no impedirá que el rotativo continúe con lo que llama “vigorosa cobertura” de la guerra y su “riguroso periodismo” sobre el conflicto y “estos intentos de sofocar el periodismo independiente”. “Esperamos regresar lo antes posible mientras observamos la aplicación de esta nueva ley“, señala el comunicado.

Otro gran periódico estadounidense, The Washington Post, anunció recientemente que suprimiría las firmas de sus periodistas en Rusia y los lugares desde donde databan sus artículos como medida de protección, sin por ello llegar a retirarlos del país.