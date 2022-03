(CNN- CNN Chile)- Netflix informó el domingo que dejará de vender y brindar su servicio de transmisión de video en Rusia por el momento.

“Dadas las circunstancias sobre el terreno, hemos decidido suspender nuestro servicio en Rusia”, dijo la compañía en un comunicado.

La compañía no especificó qué sucedería con las cuentas de suscriptores existentes o cuándo reevaluaría el asunto.

Netflix y otras importantes empresas de entretenimiento han evitado a Rusia de diversas formas en la última semana y media. Netflix suspendió las producciones en Rusia después de que comenzó la guerra en Ucrania.

Otras plataformas como Spotify, Disney Plus y Warner Bros también han paralizado sus operaciones en dicho país. De acuerdo a Variety, Spotify cerró sus oficinas en Rusia y eliminó de la plataforma los contenidos de medios estatales como RT y Sputnik.

“Nuestra primera prioridad durante la semana pasada ha sido la seguridad de nuestros empleados y asegurarnos de que Spotify continúe sirviendo como una fuente importante de noticias globales y regionales en un momento en que el acceso a la información es más importante que nunca”, informaron en un comunicado.

Sin embargo, la compañía dijo que no deshabilitará el acceso a sus servicios. “Creemos que es de vital importancia tratar de mantener nuestro servicio operativo en Rusia para permitir el flujo global de información”, expresaron.

Por su parte, Disney Plus paralizó sus estrenos en Rusia, comenzando por Turning Red, una película de Pixar sobre una niña que se convierte en un pande rojo gigante. “Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, estamos pausando el lanzamiento de películas teatrales en Rusia, incluido el próximo ‘Turning Red’ de Pixar“, informaron.

Asimismo, Warner Bros tomó la decisión de pausar el estreno de The Batman en Rusia. La película dirigda por Matt Reeves que se estrenó el 4 de marzo a nivel mundial, no tendrá lugar en el territorio ruso. “A la luz de la crisis humanitaria en Ucrania, WarnerMedia está pausando el lanzamiento de su largometraje, The Batman en Rusia. Continuaremos monitoreando la situación a medida que evolucione. Esperamos una resolución rápida y pacífica de esta tragedia”, explicaron en un comunicado.

Compañías como Sony, Universal y Paramount también paralizaron sus operaciones en el país.