(EFE) — El negociador británico del Brexit, David Frost, ha dimitido del Gobierno de Boris Johnson por su desacuerdo con las nuevas restricciones sanitarias impuestas para contener al COVID-19, informan este sábado del medios del Reino Unido.

Frost, figura clave en las negociaciones con la Unión Europea (UE), entregó al parecer su carta de renuncia al primer ministro británico, Boris Johnson, la semana pasada, según los medios, aunque el político no ha comunicado oficialmente su dimisión.

El tabloide británico The Mail on Sunday señala que Frost quiere marcharse de manera amistosa y que se le ha convencido para que permanezca en su puesto hasta el próximo enero.

Al parecer, según algunos medios, el negociador decidió apartarse del Ejecutivo por el denominado Plan B, que establece la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte público y tiendas, así como la introducción de “pasaportes” sanitarios para entrar en grande eventos.

Lee también: Por arrojar un extintor a la policía: Agitador del Capitolio de Estados Unidos recibió 5 años de cárcel

Asimismo, según las mismas fuentes, Frost se sentía cada vez más descontento con el Ejecutivo por los incrementos de los impuestos, en contra de la postura de los conservadores británicos, tradicionalmente partidarios de recortarlos.

En los últimos meses, Frost ha mantenido intensas rondas de negociaciones con su colega comunitario, el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Maros Sefcovic, para superar las diferencias sobre la implementación del denominado Protocolo para Irlanda del Norte, pensado para evitar una frontera física entre las dos Irlandas a fin de no perjudicar el proceso de paz.

La “número dos” del Partido Laborista (en la oposición), Angela Rayner, dijo hoy en su cuenta de Twitter que esta noticia pone de manifiesto que el Gobierno de Johnson es un “caos total”.

A Government in total chaos right when the country faces an uncertain few weeks. @BorisJohnson isn't up to the job.

We deserve better than this buffoonery. https://t.co/Hj8ln49Mgh

— Angela Rayner (@AngelaRayner) December 18, 2021