(CNN) – El lanzamiento de la misión Artemis I sin tripulación fue postergado una vez más tras luchar contra problemas con la carga de combustible mientras se preparaba para lanzarse en un viaje histórico alrededor de la Luna.

El lanzamiento estaba programado para el sábado por la tarde, pero esos planes se cancelaron después de que el equipo descubrió una fuga de hidrógeno líquido que pasaron la mayor parte de la mañana tratando de resolver. El hidrógeno líquido es uno de los propulsores utilizados en la gran etapa central del cohete. La fuga impidió que el equipo de lanzamiento pudiera llenar el tanque de hidrógeno líquido a pesar de intentar varios procedimientos de solución de problemas.

Es la segunda vez en una semana que la agencia espacial se ve obligada a detener la cuenta regresiva del lanzamiento debido a problemas técnicos. El primer intento de lanzamiento, el lunes, se canceló después de que surgieron varios problemas, incluso con un sistema destinado a enfriar los motores del cohete antes del despegue y varias fugas que surgieron mientras se alimentaba el cohete.

Lee también: Estados Unidos anuncia más de mil millones de dólares en ayuda militar para Taiwán

La fuga de hidrógeno líquido se detectó a las 7:15 a.m. ET en la cavidad de desconexión rápida que alimenta al cohete con hidrógeno en la sección del motor de la etapa central. Fue una fuga diferente a la que ocurrió antes del lanzamiento cancelado el lunes.

Los controladores de lanzamiento calentaron la línea en un intento de obtener un sello hermético y el flujo de hidrógeno líquido se reanudó antes de que volviera a ocurrir una fuga. Detuvieron el flujo de hidrógeno líquido y procedieron a “cerrar la válvula utilizada para llenarlo y drenarlo, luego aumentar la presión en una línea de transferencia terrestre usando helio para tratar de volver a sellarla”, según la NASA.

Ese plan de solución de problemas no tuvo éxito. El equipo intentó nuevamente el primer plan para calentar la línea, pero la fuga volvió a ocurrir después de reiniciar manualmente el flujo de hidrógeno líquido.

La ventana de lanzamiento se abrió a las 2:17 p.m. ET y se cierraría a las 4:17 p.m. ET del sábado. La cobertura en vivo de la NASA comenzó a las 5:45 a. m. ET en su sitio web y canal de televisión.

Las condiciones meteorológicas del sábado eran favorables en un 60% durante la ventana de lanzamiento, según la responsable de meteorología Melody Lovin quien predijo que el tiempo no sea un “obstáculo” para el lanzamiento.

El stack de Artemis I, que incluye el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial y la nave Orión, continúa en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de Florida.

La misión Artemis I es apenas el comienzo de un programa que pretende regresar a los seres humanos a la Luna y, con el tiempo, aterrizar misiones tripuladas en Marte.

Artemis realizará un viaje alrededor de la Luna y amerizará en el océano Pacífico el 11 de octubre. En caso de que no se logre, la misión también podría lanzarse el 5 de septiembre.

En los últimos días, el equipo de lanzamiento se tomó el tiempo para abordar problemas, como las fugas de hidrógeno, que surgieron antes del lanzamiento planificado del lunes. El equipo también completó una evaluación de riesgos de un problema de acondicionamiento del motor y una grieta en la espuma que también surgió, según funcionarios de la NASA.

Ambos se consideran riesgos aceptables antes de la cuenta regresiva del lanzamiento, según Mike Sarafin, gerente de la misión Artemis. El lunes, un sensor en uno de los cuatro motores RS-25 del cohete, identificado como motor nº 3, reflejó que el motor no podía alcanzar el rango de temperatura adecuado que se requiere para que el motor arranque en el despegue.

Lee también: Empresa Repsol acuerda compensación con 1.000 familias afectadas por derrame en Perú

Los motores deben ser acondicionados térmicamente antes de que el propulsor superfrío fluya a través de ellos antes del despegue. Para evitar que los motores sufran choques de temperatura, los controladores de lanzamiento aumentan la presión del tanque de hidrógeno líquido de la etapa central para enviar un poco del hidrógeno líquido a los motores. Esto se conoce como “purga”.

Desde entonces, el equipo ha determinado que fue un sensor defectuoso el que proporcionó la lectura y planean ignorar el sensor defectuoso en el futuro, según John Blevins, ingeniero jefe de Space Launch Systems.

La purga que se espera que ocurra alrededor de las 8:00 a.m. ET, está actualmente en espera mientras los ingenieros abordan el problema de la fuga de hidrógeno.