(CNN) – Un informe independiente encontró que la NASA podría desempeñar un papel crucial en la recopilación de más datos sobre ovnis, o lo que oficialmente se conoce como fenómenos anómalos no identificados o FANI, anunció este jueves la agencia espacial.

El informe procede de un grupo independiente de expertos y científicos que en 2022 se propuso crear una hoja de ruta para que la NASA comenzara a ayudar en la investigación de los FANI, examinando los datos para determinar si estos misteriosos fenómenos pueden estudiarse científicamente y cómo hacerlo. El equipo no encontró pruebas concluyentes de que los sucesos inexplicables procedieran de vida extraterrestre inteligente.

En última instancia, el grupo determinó que la NASA debería utilizar satélites y otros instrumentos para buscar más información sobre los fenómenos. En respuesta a los hallazgos, la agencia espacial también anunció este jueves que nombrará a su primer director de investigación de FANI.

“Es la primera vez que la NASA toma medidas concretas para investigar seriamente los FANI“, dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson, durante una conferencia de prensa. “Empezamos esto sin ninguna noción preconcebida, sino entendiendo que estamos en un mundo de descubrimientos”.

Profundizando

El informe de 33 páginas, que se basó en datos no clasificados para que pudiera ser discutido públicamente, tiene cuidado de dejar claro que los extraterrestres no son la única explicación, o incluso una explicación probable, para los FANI, pero la búsqueda de respuestas definitivas está en curso.

“Recientemente, muchos testigos creíbles, a menudo aviadores militares, han informado haber visto objetos que no reconocían sobre el espacio aéreo estadounidense”, dice el informe. “La mayoría de estos sucesos han sido explicados desde entonces, pero un pequeño puñado no pueden ser identificados inmediatamente como fenómenos conocidos de origen humano o natural”.

La NASA puede ampliar sus esfuerzos para buscar respuestas utilizando la tecnología existente, sugiere el informe.

Nelson también menciona el posible uso de la inteligencia artificial para extraer grandes volúmenes de datos en busca de respuestas, lo que permitiría a los científicos cruzar la información recogida por diversos instrumentos para proporcionar una imagen más clara de lo que está sucediendo en el momento en que se producen estos sucesos inexplicables.

El informe también hace hincapié en la necesidad de combatir los prejuicios y el “escepticismo preconcebido” que pueden estar impidiendo a los testigos de los FANI hablar de lo que han visto.

“La ciencia es un proceso que revela la realidad en lugar de esculpirla, por muy insatisfactoria o confusa que sea”, afirma el informe.

Al mismo tiempo, sin embargo, los autores del informe reconocen que los relatos de testigos presenciales pueden ser a menudo poco fiables y difíciles de corroborar.

“Por lo tanto, para comprender los FANI es esencial un marco científico riguroso, basado en pruebas y datos”, afirma el informe.

El informe insiste en la necesidad de un proceso científico e invoca a Thomas Jefferson, citando las reflexiones del tercer presidente de EE.UU. sobre conceptos aún no comprendidos: “Cada día se presentan mil fenómenos que no podemos explicar, pero cuando se sugieren hechos que no guardan analogía con las leyes de la naturaleza que aún conocemos, su veracidad necesita pruebas proporcionales a su dificultad“.

En resumen, “afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias“, dice el informe.

Dan Evans, administrador adjunto asociado de investigación de la NASA, dijo durante un panel celebrado este jueves que la agencia espacial no haría público el nombre del nuevo director de investigación de FANI de la NASA, en parte debido a la posibilidad de acoso.

Evans dijo que quienes participan actualmente en el estudio independiente se enfrentaron a acoso y abuso en línea que describió como “más allá de los límites”.

Todo sobre los extraterrestres

En sus comentarios, Nelson hizo hincapié en que la búsqueda de vida extraterrestre ya es un principio básico en la NASA. La agencia lleva décadas dedicándose a este tipo de investigación y sigue utilizando telescopios avanzados para buscar en el cosmos planetas que se encuentren en zonas habitables y puedan ser igualmente hospitalarios para la Tierra, dijo.

“¿Creo que hay vida en un universo tan vasto que me resulta difícil comprender lo grande que es? Mi respuesta personal es sí“, afirma Nelson.

Sin embargo, eso no significa que los FANI sean una prueba de la existencia de esa vida, dijo. Si existiera vida inteligente, probablemente tendría que viajar muchos millones, si no miles de millones, de años luz para llegar a la Tierra y pasar desapercibida.

“Queremos que la conversación sobre los FANI pase del sensacionalismo a la ciencia“, afirma Nelson.