Este martes, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) informó que el Sol emitió una fuerte llamarada solar, alcanzando su punto máximo.

Según la Nasa, las erupciones solares son potentes explosiones de energía que pueden afectar las comunicaciones por radio, las redes eléctricas, las señales de navegación y representar riesgos para las naves espaciales y los astronautas.

Esta explosión ha sido clasificada como X8.7, siendo la clase X la más intensa y el número proporcionando información sobre su fuerza.

Por otro lado, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (Noaa, por sus siglas en inglés) señaló que la llamarada X8.7 es la más grande de este ciclo solar.

Sin embargo, indicó que esta explosión no tendrá ningún impacto geomagnético en la Tierra.

The Sun emitted a strong solar flare on May 14, 2024, peaking at 12:51pm ET. NASA’s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X8.7. https://t.co/njaYS2IutE pic.twitter.com/oIJn2gmIUF

— NASA Sun & Space (@NASASun) May 14, 2024