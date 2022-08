(CNN) — Se espera que la presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU, Nancy Pelosi, visite Taiwán como parte de su gira por Asia, según un alto funcionario del gobierno taiwanés y un funcionario estadounidense, a pesar de las advertencias de los funcionarios de la administración de Biden, quienes están preocupados por la respuesta de China a un nivel tan alto visita de perfil.

La parada, la primera para un presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU. en 25 años, no está actualmente en el itinerario público de Pelosi y llega en un momento en que las relaciones entre EE.UU. y China ya están en un punto bajo.

La funcionaria taiwanesa agregó que se espera que pase la noche en Taiwán. No está claro exactamente cuándo aterrizará Pelosi en Taipei.

El funcionario estadounidense agregó que los funcionarios del Departamento de Defensa están trabajando las 24 horas para monitorear cualquier movimiento chino en la región y asegurar un plan para mantenerla a salvo.

Durante una sesión informativa regular del Ministerio de Relaciones Exteriores el lunes, China advirtió contra el “impacto político atroz” de la visita planeada de Pelosi a la isla autónoma que China reclama como parte de su territorio y reiteró que su ejército “no se quedará de brazos cruzados” si Beijing siente que su “soberanía e integridad territorial” están siendo amenazadas.

“Nos gustaría decirle a Estados Unidos una vez más que China está a la espera, y que el Ejército Popular de Liberación de China nunca se quedará de brazos cruzados. China responderá con determinación y tomará contramedidas fuertes para defender su soberanía e integridad territorial”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, cuando se le preguntó acerca de las consecuencias de Pelosi al frente de una delegación del Congreso a Taipei.

“En cuanto a las medidas, si se atreve a ir, entonces esperemos y veamos”, agregó Zhao.

Aunque el ejército de China no mencionó a Taiwán, el Comando del Teatro del Este del Ejército Popular de Liberación dijo que “enterraría a los enemigos entrantes” en un video publicado en línea el lunes mostrando su armamento y tácticas de combate. “Estén firmes y listos para el comando de combate; entierren a todos los enemigos entrantes”, decía un mensaje publicado en Weibo.

El secretario de Estado, Antony Blinken, reiteró la línea de la administración de que es decisión de Pelosi si visita, y agregó que “no sabemos qué pretende hacer la presidenta Pelosi”.

“El Congreso es una rama del gobierno independiente e igualitaria”, dijo Blinken en las Naciones Unidas el lunes por la tarde. La decisión es enteramente del Portavoz.

Blinken dijo que tal visita tiene precedentes, y señaló que oradores anteriores y miembros del Congreso han visitado Taiwán.

“Entonces, si el orador decide visitar y China intenta crear algún tipo de crisis o aumentar las tensiones, eso sería completamente culpa de Beijing”, dijo Blinken. “Los estamos buscando, en caso de que ella decida visitar, para que actúen de manera responsable y no participen en ninguna escalada en el futuro”.

El coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para comunicaciones estratégicas, John Kirby, dijo el lunes que la administración Biden apoyará a Pelosi en un viaje a Taiwán.

“Queremos asegurarnos de que cuando viaje al extranjero, pueda hacerlo de manera segura y nos aseguraremos de eso. No hay motivo para la retórica china. No hay motivo para tomar ninguna medida. No es raro que los líderes del Congreso viajen a Taiwán”, dijo Kirby a Brianna Keilar de CNN en New Day.

“No deberíamos serlo como país, no deberíamos dejarnos intimidar por esa retórica o esas acciones potenciales. Este es un viaje importante para la oradora y haremos todo lo posible para apoyarla”, Kirby continuó.

Cuando se le preguntó si Estados Unidos estaba preparado para las consecuencias con China por la visita, Kirby dijo que “no hay cambios en nuestra política. No hay cambios en nuestro enfoque de tratar de mantener un Indo-Pacífico libre, seguro y abierto”.

El tema de Taiwán sigue siendo uno de los más polémicos. El presidente Joe Biden y su homólogo chino, Xi Jinping , lo discutieron extensamente en una llamada telefónica de dos horas y 17 minutos el jueves, mientras aumentaban las tensiones entre Washington y Beijing.

“La cuestión de Taiwán es el tema central más sensible e importante en las relaciones entre China y Estados Unidos”, dijo el embajador chino en Estados Unidos, Qin Gang, en el Foro de Seguridad de Aspen en julio.

Si bien Biden ha dicho públicamente que el ejército estadounidense no creía que fuera un buen momento para que Pelosi visitara Taiwán, no llegó a decirle directamente que no fuera, según dos fuentes.

Los funcionarios de la administración han trabajado durante las últimas semanas para informar al presidente de la Cámara sobre los riesgos de visitar la isla democrática y autónoma de 24 millones de residentes, incluso en sesiones informativas del Pentágono y otros funcionarios de la administración. Pero Biden no creía que le correspondiera a él decirle que no debería ir, y ha evitado comentar públicamente sobre su viaje desde su declaración inicial el 21 de julio.

Biden dijo el mes pasado que el ejército estadounidense se oponía a que Pelosi visitara Taiwán, aunque desde entonces se ha negado a dar más detalles sobre las advertencias. La Casa Blanca ha dicho que depende de la presidenta de la Cámara a dónde viaje.

Aún así, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo recientemente que había discutido una visita a Asia con Pelosi.

La administración se preocupa especialmente por la seguridad de Pelosi cuando viaja al extranjero porque está en la línea de sucesión presidencial.

A los funcionarios de la administración les preocupa que el viaje de Pelosi se produzca en un momento particularmente tenso, ya que se espera que Xi busque un tercer mandato sin precedentes en el próximo congreso del Partido Comunista Chino. Se espera que los funcionarios del partido chino comiencen a sentar las bases para esa conferencia en las próximas semanas, presionando a los líderes en Beijing para que muestren fuerza.

Los funcionarios también creen que los líderes chinos no comprenden completamente la dinámica política en los Estados Unidos, lo que lleva a un malentendido sobre el significado de la posible visita de Pelosi. Los funcionarios dicen que China puede estar confundiendo la visita de Pelosi con una visita oficial de la administración, ya que tanto ella como Biden son demócratas. A los funcionarios de la administración les preocupa que China no separe mucho a Pelosi de Biden, si es que lo hace.

Pelosi ha sido durante mucho tiempo una crítica del Partido Comunista Chino. Se ha reunido con disidentes a favor de la democracia y con el Dalai Lama, el líder espiritual tibetano exiliado que sigue siendo una espina en el costado del gobierno chino. En 1991, Pelosi desplegó una pancarta en blanco y negro en la Plaza Tiananmen de Beijing para conmemorar a las víctimas de la masacre de 1989, que decía: “A los que murieron por la democracia”. En los últimos años, expresó su apoyo a las protestas a favor de la democracia en Hong Kong.

La embajada de China en Estados Unidos se ha opuesto a su esperado viaje, que estaba planeado para abril antes de que Pelosi diera positivo por COVID-19 , instando a los miembros del Congreso a decirle a la oradora que no lo haga.

“Diría que ha habido una gran presión de la embajada china para desalentar un viaje a Taiwán”, dijo a CNN el representante demócrata de Washington Rick Larsen, copresidente del grupo de trabajo Estados Unidos-China del Congreso. “Simplemente no creo que sea asunto de ellos decirnos lo que deberíamos estar haciendo. Ese fue mi mensaje de vuelta”.

Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en EE.UU., respondió que su oficina está en “contacto regular” con los miembros del Congreso, incluido Larsen.

“Sobre la cuestión de Taiwán, hemos expresado nuestra postura fuerte y clara”, dijo Pengyu. “La Embajada está haciendo todos nuestros esfuerzos para evitar que la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán y la estabilidad de las relaciones entre China y Estados Unidos se vean dañadas por la posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán”.

“Esperamos que se puedan evitar consecuencias graves”, agregó. “Esto es de interés común tanto para China como para Estados Unidos”. Muchos demócratas y republicanos en el Congreso dijeron que Pelosi tenía derecho a viajar a Taiwán.

“Es decisión exclusiva de la presidenta Pelosi viajar o no a Taiwán, no a ningún otro país”, dijo el representante republicano de Illinois Darin LaHood, homólogo republicano de Larsen en el grupo de trabajo entre Estados Unidos y China. “En nuestro sistema democrático, operamos con ramas de gobierno separadas pero iguales”.

“Es inapropiado que los gobiernos extranjeros, incluido el gobierno chino, intenten influir en la capacidad o el derecho de viajar del orador, los miembros del Congreso u otros funcionarios del gobierno de EE.UU. a Taiwán o a cualquier otro lugar del mundo”, agregó.

Otros miembros parecían ser más cautelosos sobre el viaje diplomáticamente delicado.

La representante demócrata de California, Judy Chu, la primera mujer estadounidense de origen chino elegida para el Congreso, dijo que “siempre ha apoyado a Taiwán”.

Pero cuando se le preguntó si un viaje a Taiwán ahora enviaría el mensaje equivocado, Chu dijo: “Podrías verlo de dos maneras. Una es que las relaciones están muy tensas en este momento. Pero por otro lado, podrías decir que tal vez ahí es cuando Taiwán También hay que mostrar la fuerza y ​​el apoyo”.

Cuando se le preguntó qué pensaba, dijo: “Lo dejo en manos de quienes van a tomar esa decisión”.