(CNN Español) — Giorgia Meloni, líder de los Hermanos de Italia, será la primera ministra más ultraderechista del país europeo desde la era de Benito Mussolini. Su posición sobre el dictador fascista es apenas una de las polémicas que han rodeado a su figura.

Aquí, un repaso por algunos de los dichos y acciones que han marcado la trayectoria de Meloni y la campaña italiana, en la que su partido tuvo un ascenso meteórico.

Lee también: Irán restringirá el acceso a Internet hasta que terminen las protestas de mujeres por la muerte de Mahsa Amini

“Creo que Mussolini fue un buen político. Es decir, que todo lo que hizo, lo hizo por Italia. Y eso no se encuentra en los políticos que hemos tenido en los últimos 50 años”, dijo Giorgia Meloni en un reportaje con la televisión francesa en 1996, cuando tenía 19 años. Para entonces ya llevaba cuatro años de una militancia de derecha que comenzó en el Movimiento Social Italiano, un grupo creado en 1946 por seguidores de Mussolini.

Meloni, desde entonces, ha buscado alejarse de esa declaración. Este año, según consigna EFE, publicó un video durante la campaña electoral en el que se distanció del fascismo del dictador Benito Mussolini, aliado de Hitler de la Segunda Guerra Mundial. “La derecha italiana ha relegado el fascismo a la historia desde hace décadas, condenando sin ambigüedades la privación de la democracia y las infames leyes antijudías. Y obviamente, también es inequívoca nuestra condena al nazismo y al comunismo”, dijo 26 años después de su primera declaración, según la agencia.

Reuters explica que, en una entrevista con la agencia el mes pasado, negó cualquier nostalgia con respecto al fascismo y se alejó de sus propios comentarios. “Obviamente, tengo una opinión diferente ahora”, respondió sin ahondar en la idea.

Lee también: Vladimir Putin concedió a Edward Snowden la ciudadanía rusa

🇮🇹 @GiorgiaMeloni lo tiene claro:

✅ Sí a la familia ❌ No a los lobbies LGTB

✅ Sí a la igualdad ❌ No a la ideología de género

✅ Sí a la vida ❌ No a la cultura de la muerte

✅ Sí a fronteras seguras ❌ No a la inmigración masiva

✅ Sí a la soberanía ❌ No a quien la destruye pic.twitter.com/xQ6lkoZvhO

— VOX 🇪🇸 (@vox_es) June 12, 2022