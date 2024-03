El empresario Elon Musk ha vuelto a poner a Neuralink en el centro de la atención pública tras compartir una transmisión en directo en su cuenta de X, destacando la “telepatía” alcanzada por la tecnología del implante de la empresa.

En la emisión se puede ver a uno de los ingenieros de Neuralink y Noland Arbaugh, un hombre de 29 años y el primer paciente humano en recibir un implante de la compañía, utilizando el mouse de un computador únicamente con sus pensamientos para jugar al ajedrez en línea.

Este hito representa un avance significativo en la tecnología de interfaces cerebro-computadora (BCI, por sus siglas en inglés).

Hace aproximadamente dos meses, Musk había anunciado el primer implante humano realizado por Neuralink, seguido de informes sobre la buena recuperación del paciente sin detectar efectos secundarios adversos. Sin embargo, desde entonces, la información sobre este avance médico había sido escasa hasta ahora.

Este logro es parte del primer ensayo clínico en humanos de Neuralink, que busca brindar nuevas facultades a personas con discapacidades motoras.

Arbaugh, quien sufrió un accidente de buceo hace ocho años y perdió las funciones musculares de sus hombros hacia abajo, relató que fue dado de alta un día después de la intervención quirúrgica.

Cabe destacar que, si bien esta no es la primera interfaz BCI que permite a los pacientes mover el mouse, el dispositivo de Neuralink funciona sin necesidad de una conexión física con un dispositivo externo, lo que lo hace más práctico y funcional.

