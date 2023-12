Una inesperada interacción ocurrió en redes sociales entre el presidente electo de Argentina, Javier Milei, y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk.

¿Qué pasó?

Todo comenzó la mañana de este martes cuando Musk publicó en X, red social de la que es dueño, el fragmento de una entrevista que Milei dio hace algún tiempo.

En el extracto, el presidente electo explicaba parte de su doctrina y los principios que lo rigen, citando a economistas como Milton Friedman y John Stuart Mill.

“Hay una frase de Friedman que me parece sublime (…), que es: ‘Cuando pones la igualdad por encima de la libertad, no terminas consiguiendo ninguna de las dos. Cuando poner la libertad por encima de la igualdad, consigues mucho de ambas’”, señalaba.

“Una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad a la postre, se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde, esa es la historia de Argentina”, agregaba el futuro jefe de Estado citando a Stuart Mill, filósofo, político y economista británico.

Milei no tardó en reaccionar a la publicación del magnate y respondió con un escueto “We need to talk, Elon” (“Necesitamos hablar, Elon”, al ser traducido al español). Los seguidores del argentino reaccionaron eufóricamente, pese a que no es la primera interacción entre ambos.

Mira la publicación