(CNN Español) – El presidente de Argentina, Javier Milei, fue uno de los expositores del miércoles del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza. En un discurso poco habitual para el contexto y su audiencia, advirtió que “Occidente está en peligro” y ofreció una larga explicación sobre los riesgos del “socialismo” y las políticas “colectivistas”. “Aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza”, expresó el mandatario.

Una vez más, el magnate Elon Musk se hizo eco de los dichos del argentino. “Buena explicación sobre lo que hace que un país sea más o menos próspero“, escribió Musk en X, al compartir un video de la exposición de Milei.

“Thank you very much…!!!!”, respondió Milei en inglés, citando el mensaje de Musk.

¿Qué dijo Milei en Davos?

Uno de los ejes del discurso de Milei fue la reivindicación del capitalismo. “Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa, como sistema económico, es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho del planeta“.

También apuntó contra la justicia social, uno de los puntos que generó en el pasado tensiones con la Iglesia católica y el papa Francisco, también argentino. En Davos, Milei insistió: “El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general, muy por el contrario, es injusta porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se pagan de forma coactiva“.

En más de una pasaje de su discurso en Davos, el libertario defendió que el capitalismo es “justo y moralmente superior”.

Su crítica al socialismo, llamativamente, fue uno de los puntos en los que más hincapié hizo Milei: “Es un fenómeno empobrecedor que fracasó en todos los países donde se intentó; fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos”.

También afirmó que “los socialistas” reemplazaron la lucha de clases por “supuestos conflictos de clases como la ridícula pelea antinatural entre el hombre y la mujer”. Y apuntó contra “el feminismo radical“, al que responsabilizó por una mayor intervención del Estado y por darle trabajo “a burócratas que no aportaron nada en la sociedad sea en formato de Ministerios de la Mujer u organismos internacionales para promover esta agenda“.

Al finalizar su discurso, finalmente, Javier Milei se dirigió a los empresarios presentes y ausentes en el Foro Económico Mundial. Los invitó a no dejarse amedrentar por “la casta política”, ni por los que llamó “parásitos que viven del Estado“, y a no entregarse a “una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios”.

Milei y Musk, una amistad con trasfondo ideológico y de negocios

No fue la primera vez que Musk y Milei intercambian elogios en X. “La prosperidad está por llegar a Argentina” (Prosperity is ahead for Argentina), escribió el dueño de SpaceX al conocerse la victoria del libertario en Argentina.

En septiembre de 2023, Elon Musk había elogiado la entrevista que el presentador de ultraderecha Tucker Carlson le hizo a Milei, entonces candidato, en su programa en Twitter. “Una charla muy interesante que va mucho más allá de Argentina en los temas tratados“, escribió en ese entonces Musk en reacción al episodio.

Aunque algunos expertos consideran que la simpatía entre ambos tiene raíces ideológicas, también existe entre ambos un interés comercial en relación a la potencialidad de varios negocios que Musk estaría interesado en desarrollar en Argentina.

Uno de esos negocios tiene que ver con el litio, una fuente de energía vital para los vehículos eléctricos. Los salares andinos de Argentina, Bolivia y Chile albergan más del 50 % de las reservas globales de litio, según un informe sobre la industria de minerales no combustibles del Centro Nacional de Información sobre Minerales del Servicio Geológico de Estados Unidos, publicado en enero de 2023.

El otro de los posibles negocios tiene que ver con la expansión del servicio de internet por banda ancha satelital Starlink a Argentina. Tres días después del triunfo de Milei en el balotaje, el sitio oficial de Starlink había cambiado para mostrar que el servicio estará disponible a partir de 2024 en Argentina. Entonces, en un intercambio con un usuario en la red social X —antes conocida como Twitter y que también es propiedad de Musk— Diana Mondino, actual canciller de Argentina, afirmó que el Gobierno estaba trabajando en el tema.

Sin embargo, Starlink ya había obtenido la habilitación para operar en el país por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en diciembre de 2020, a través de la resolución 1291/2020 publicada en el Boletín Oficial. Además, en marzo de 2022, Starlink fue inscripta como sociedad en la Inspección General de Justicia. Además, los valores internacionales del servicio de SpaceX la vuelven poco competitiva en el mercado argentino.