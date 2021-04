(CNN en Español) — Felipe de Gran Bretaña, duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, murió a los 99 años.



“Es con profundo pesar que Su Majestad la reina anuncia la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo“, dice un comunicado del Palacio de Buckingham.

“Su Alteza Real falleció pacíficamente esta mañana en el Castillo de Windsor”, agregaron.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021