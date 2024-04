(EFE) – El científico británico Peter Higgs, descubridor del ‘bosón de Higgs’ y Nobel de Física, falleció a los 94 años “tras una breve enfermedad”, según confirmó este martes la Universidad de Edimburgo en un comunicado.

Higgs, que revolucionó la física moderna al descubrir esa partícula subatómica denominada “partícula de Dios”, “falleció en paz este lunes, 8 de abril, en su domicilio, tras una corta enfermedad” y su familia “ha pedido que tanto los medios de comunicación como los ciudadanos respeten su privacidad en estos momentos”, según la nota.

El director de la universidad, el profesor Sir Peter Mathieson, indicó hoy que el científico “fue un individuo notable, un científico verdaderamente dotado, cuya visión e imaginación han enriquecido nuestro conocimiento del mundo que nos rodea”.

We are sad to announce the death of Professor Peter Higgs, who has passed away at the age of 94. https://t.co/yVdsvoizeC

— The University of Edinburgh (@EdinburghUni) April 9, 2024