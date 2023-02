(EFE/CNN Chile) – El diseñador franco-español Paco Rabanne ha fallecido a los 88 años en su domicilio de Portstall, en el noroeste de Francia, confirmaron a EFE fuentes de la firma de moda que fundó.

Francisco Rabaneda y Cuervo, nacido el 18 de febrero de 1934 en la localidad española de Pasajes, en el País Vasco, hizo una gran carrera de modista y creador de perfumes sobre todo en Francia.

El diseñador tuvo una vida con mucha trayectoria en el rubro. Desde muy joven se alió con Balenciaga. Tomó contacto con la cultura francesa cuando tuvo que emigrar con su familia después de la Guerra Civil española, ahí fue cuando generó sus raíces en el rubro de la perfumería.

El paso del tiempo y los constantes arreglos, los materiales y las perfecciones a sus diseños le hicieron alcanzar una gran reputación mundial.

La cuenta de Twitter de la empresa publicó un tweet de despedida en el que reconocían su visión, su dedicación y su legado.

The House of Paco Rabanne wishes to honour our visionary designer and founder who passed away today at the age of 88. Among the most seminal fashion figures of the 20th century, his legacy will remain a constant source of inspiration. pic.twitter.com/H2ARz41BjY

— Paco Rabanne (@PacoRabanne) February 3, 2023