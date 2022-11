(CNN Chile/CNN) — Leslie Phillips, el actor británico que protagonizó la franquicia de películas Carry On y luego prestó su voz al Sombrero Seleccionador en las películas de Harry Potter, murió a la edad de 98 años.

Phillips falleció “pacíficamente mientras dormía” este lunes, confirmó su agente Jonathan Lloyd a la agencia de noticias PA.

Sus primeras apariciones cinematográficas se produjeron en la década de 1930, pero no fue hasta mucho después de la guerra, donde se desempeñó como teniente en la infantería ligera de Durham, que tuvo su gran oportunidad junto a Gene Kelly en el musical Les Girls.

Lee también: “Lamentablemente no estaré aquí, pero Hagrid sí”, dijo Robbie Coltrane sobre el legado de Harry Potter

Al rechazar la oportunidad de mudarse a Hollywood, permaneció en Gran Bretaña, donde protagonizó tres películas de Carry On: Carry On Nurse, Carry On Teacher y Carry on Constable. Se convirtió en un nombre familiar, conocido por sus eslóganes sugerentes.

Sin embargo, las generaciones más jóvenes reconocerían la voz de Phillips de las películas de Harry Potter, ya que dio vida al sombrero seleccionador encargado de designar a los alumnos de Hogwarts en una de las cuatro escuelas: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin.

“Sus palabras dieron una calurosa bienvenida a cada estudiante a su llegada a Hogwarts y revelaron dónde prosperarían mejor. Se le extrañará mucho“, señalaron desde Harry Potter Film en Twitter.

We are incredibly sad to hear of the passing of the wonderful Leslie Phillips who voiced the Sorting Hat with such inimitable wit and style in the Harry Potter films. pic.twitter.com/gcqsIT2T3j

— Harry Potter Film (@HarryPotterFilm) November 8, 2022