(CNN Español) – El expresidente de Perú Francisco Morales Bermúdez murió este jueves en Lima, confirmó este viernes al medio RPP su hijo, Remigio Morales Bermúdez.

El exmandatario falleció “por un tema más relacionado con su edad. Había cumplido ya los 100 años de edad, estaba un poco delicado, se le presentó un desbalance general del cual al final no se pudo restablecer, no pudo salir”, dijo Remigio, quien no dio más detalles sobre la condición de su padre.

Morales Bermúdez, quien gobernó el país al frente de una Junta Militar entre 1975 y 1980, fue parte de un grupo de militares latinoamericanos condenados en 2017 a cadena perpetua por un tribunal italiano por su participación en el denominado Plan Cóndor.

Cóndor fue un operativo militar ideado por el dictador chileno Augusto Pinochet, un método de represión para favorecer las dictaduras militares en América Latina a partir de 1975 en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

La fiscalía de Roma acusó a estas personas de matar y desaparecer a una veintena de ciudadanos ítalo-latinoamericanos en el desarrollo de ese plan.

Morales Bermúdez aseguró que Perú no participó en la operación Cóndor en una columna de opinión publicada en 2015.

El ex presidente, quien también fue comandante general del Ejército, encabezó en agosto de 1975 el denominado “Tacnazo”, un golpe de Estado contra Juan Velasco Alvarado, recordó la agencia estatal Andina este viernes.