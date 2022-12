(CNN) – Bob McGrath, miembro original del elenco de Plaza Sésamo, murió a 90 años, según declaraciones de su familia y Sesame Workshop.

“La familia McGrath tiene noticias tristes para compartir. Nuestro padre Bob McGrath falleció hoy. Murió en paz en su casa, rodeado de su familia”, se lee en el comunicado de la familia compartido en Facebook.

Sesame Workshop rindió homenaje a las casi cinco décadas de McGrath en el programa en un hilo en Twitter.

“Bob encarnó las melodías de Sesame Street como nadie más, y sus actuaciones trajeron alegría y asombro a generaciones de niños de todo el mundo (…) Estaremos eternamente agradecidos por sus muchos años de apasionadas contribuciones creativas a Plaza Sésamo y honrados de que haya compartido gran parte de su vida con nosotros”, escribieron.

Sesame Workshop mourns the passing of Bob McGrath, a beloved member of the Sesame Street family for over 50 years.

