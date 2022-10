(CNN) – La compañía de cosméticos L’Oréal está siendo demandada por afirmaciones de que sus productos químicos para alisar el cabello aumentan el riesgo de cáncer de útero en las mujeres.

El abogado de derechos civiles Ben Crump, la consejera Diandra “Fu” Debrosse Zimmermann y otros presentaron una demanda el viernes en Illinois en nombre de Jenny Mitchell, residente de Missouri de 32 años, alegando que el cáncer de útero “fue causado directa e inmediatamente por su exposición a ftalatos y otras sustancias químicas disruptoras endocrinas que se encuentran en los productos para el cuidado del cabello de los Demandados”.

Debrosse Zimmermann le dijo a CNN el lunes que la demanda marca un “momento decisivo” para las mujeres de color que han usado productos químicos para alisar el cabello.

En una conferencia de prensa el lunes, Mitchell dijo que recuerda haber recibido alisadores para el cabello alrededor del tercer grado, cuando tenía unos 8 años.

Mitchell fue diagnosticada con cáncer de útero el 10 de agosto de 2018, según la demanda, y se sometió a una histerectomía completa en el Boone Hospital Center en Missouri el 24 de septiembre de 2018.

“En ese momento, a la edad de 28 años, mis sueños de ser madre se esfumaron”, dijo. En la demanda, ella afirma no tener antecedentes familiares de cáncer o cáncer de útero.

“Como la mayoría de las jóvenes afroamericanas, los relajantes químicos y los alisadores químicos nos fueron presentados a una edad temprana”, dijo Mitchell. “La sociedad ha convertido en norma verse de cierta manera para sentirse de cierta manera. Y soy la primera voz de muchas voces por venir que se levantarán, se enfrentarán a estas empresas y dirán: ‘No más’”.

Mitchell continuó usando productos químicos para alisar el cabello desde alrededor de 2000 hasta marzo de 2022, y busca una compensación de más de $75,000, según la demanda.

Se han presentado otros dos casos individuales, en California y Nueva York, contra compañías de cosméticos, incluida L’Oreal, alegando una conexión entre los productos químicos para alisar el cabello y el diagnóstico de cáncer, dijo Debrosse Zimmermann.

“Imaginamos que continuaremos representando a mujeres adicionales en la presentación de casos, al igual que otras firmas, y más y más mujeres se presentarán”, dijo.

La demanda de Mitchell se presentó pocos días después de la publicación de un estudio en el Journal of the National Cancer Institute , que estima que entre las mujeres que usan frecuentemente productos químicos para alisar el cabello, el riesgo de desarrollar cáncer de útero a los 70 años es de alrededor del 4%. En las mujeres que no usaron productos químicos para alisar el cabello en los 12 meses anteriores, el estudio estima que el riesgo de desarrollar cáncer de útero a los 70 años es del 1,6%.

Las mujeres negras tienden a usar estos productos químicos para alisar el cabello con más frecuencia que las mujeres blancas, anotaron los investigadores.

Los datos del estudio mostraron que la asociación entre los productos para alisar el cabello y los casos de cáncer de útero fue más pronunciada para las mujeres negras, que representaron solo el 7,4 % de las participantes del estudio, pero el 59,9 % de las que informaron haber usado alguna vez alisadores.

Es probable que varios factores desempeñen un papel en el uso frecuente de productos para alisar el cabello: los estándares eurocéntricos de belleza y las presiones sociales ejercidas sobre las mujeres negras y latinas en los lugares de trabajo relacionadas con las microagresiones y la amenaza de discriminación, junto con la deseada versatilidad en el cambio de peinados y la autoestima. expresión.

“Las mujeres negras han sido durante mucho tiempo víctimas de productos peligrosos comercializados específicamente para ellas”, dijo Crump en un comunicado de prensa . “El cabello negro ha sido y siempre será hermoso, pero a las mujeres negras se les ha dicho que deben usar estos productos para cumplir con los estándares de la sociedad. Probablemente descubriremos que el trágico caso de la Sra. Mitchell es uno de los innumerables casos en los que las empresas engañaron agresivamente a las mujeres negras para aumentar sus ganancias”.