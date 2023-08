(EFE) – El número de muertos en el incendio de un edificio desatado esta madrugada en el centro de la ciudad sudafricana de Johannesburgo (norte) ha ascendido de 63 a 73, informaron hoy las autoridades, que desconocen todavía la causa del fuego.

“La última actualización es de 73 muertos y 52 heridos. Aún continúa la operación de búsqueda y recuperación” de víctimas, afirmó el portavoz de los Servicios de Gestión de Emergencias de Johannesburgo, Robert Mulaudzi, en su cuenta de X.

Latest update is 73 fatalities and 52 injured still continuing with search and recovery operation

— Cojems Spokesperson (@RobertMulaudzi) August 31, 2023