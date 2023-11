(CNN) — Al menos cuatro personas murieron y se está llevando a cabo una búsqueda humana tras una serie de tiroteos en Memphis, dijo el departamento de policía de la ciudad. Dos adolescentes se encuentran entre las víctimas.

El sospechoso fue identificado como Mavis Christian Jr., de 52 años fue encontrado muerto el domingo por la mañana en lo que, según el Departamento de Policía de Memphis, parece ser una “herida de bala autoinfligida”.

Christian fue declarado muerto en el lugar después de que su cuerpo fuera descubierto dentro de un Chevrolet Malibu blanco en la cuadra 3000 de Alta Road, dijo la policía.

El sábado se inició una búsqueda del hombre de 52 años, ya que lo buscaban en relación con una serie de tiroteos que resultaron en la muerte de tres mujeres y una niña de 13 años, dijo la policía. También resultó herida una joven de 15 años.

***PUBLIC STATEMENT***

BE ON THE LOOKOUT FOR ARMED AND DANGEROUS FELON

— Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) November 19, 2023