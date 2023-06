(CNN) – Donald Gray Triplett, la primera persona diagnosticada con síntomas de autismo, murió el jueves, según su antiguo empleador. Tenía 89 años.

Triplett comenzó a trabajar en Bank of Forest en 1958 y fue recordado como un “elemento fijo” en el pequeño banco de la ciudad de Mississippi que se encuentra a unos 70 kilómetros al este de Jackson.

“Cada empleado que ha pasado por nuestras puertas desde entonces tiene gratas historias y recuerdos de él que atesoraremos: mirar con envidia sus fotos de viaje, que él le tome una foto como nuevo empleado, una colección de baratijas y tarjetas postales entregadas a través de los años, un apodo o número dado cuando te conoció, o incluso recibir un disparo con una banda elástica”, dijo Bank of Forest en un comunicado en Facebook.

“Don fue un recurso permanente en el banco durante casi 65 años, y seguirá siéndolo en nuestros corazones en los años venideros”.

Triplett fue identificado como “Donald T”, en el artículo de 1943 “Autistic Disturbances of Affective Contact” de Leo Kanner del Hospital Johns Hopkins y el tema de un documental de PBS, así como del libro “In a Different Key: The Story of Autism”.

El libro, escrito por John Donvan y Caren Zucker, fue un éxito de ventas del New York Times y finalista del Premio Pulitzer en 2017.

El autismo o trastorno del espectro autista (TEA) incorpora un grupo de trastornos del neurodesarrollo que causan un deterioro de las habilidades comunicativas y sociales. El TEA generalmente comienza antes de los tres años de edad y dura toda la vida, pero la intervención temprana juega un papel importante en el tratamiento y el progreso.

No existe una prueba médica definitiva para diagnosticar el autismo. En cambio, el trastorno se diagnostica observando el desarrollo de un niño.

Triplett fue examinado por primera vez por Kanner, un psiquiatra infantil, en 1938 y luego se convirtió en la primera persona diagnosticada con síntomas de autismo. El artículo de Kanner elaboró la idea de que el autismo está relacionado con la falta de calidez de los padres; esto se denominó más tarde la teoría de la “madre del refrigerador”.

“Ver cómo se desarrolla su historia a lo largo de los años ha sido un honor”, señaló el banco de Mississippi en el comunicado.

“Estamos verdaderamente bendecidos de ser una pequeña parte de su historia. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de Don y sus muchos amigos. Pedimos que mantenga a nuestra familia bancaria en sus oraciones también”.

Los servicios funerarios para Triplett se llevarán a cabo el lunes en Forest, según su obituario.