(CNN) – Un antiguo encargado de la morgue de la Facultad de Medicina de Harvard se enfrenta a cargos federales por el presunto robo, venta y envío de partes de cuerpos humanos, según un escrito de acusación.

Cedric Lodge, de 55 años, que trabajaba en el depósito de cadáveres de la Facultad de Medicina de Boston, “robó partes disecadas de cadáveres donados, incluyendo cabezas, cerebros, piel, huesos y otros restos humanos, sin el conocimiento o permiso de (la facultad) y sacó esos restos del depósito de cadáveres de Massachusetts y los transportó a su residencia en Nueva Hampshire”, según la acusación federal, presentada este martes ante el tribunal de distrito de Estados Unidos para el distrito medio de Pennsylvania.

Lodge conspiró presuntamente con su esposa, Denise, de 63 años, para vender los restos humanos a otras personas, entre ellas Katrina Maclean, de 44 años, y Joshua Taylor, de 46, según la acusación.

Maclean es la propietaria de Kat’s Creepy Creations, una tienda de Peabody (Massachusetts), donde presuntamente vendió las partes del cuerpo robadas a otras personas, según los documentos judiciales.

Los Lodges, Maclean y Taylor están acusados de conspiración y transporte interestatal de bienes robados.

Los intentos de CNN de ponerse en contacto con los Lodges y Maclean para obtener comentarios fueron infructuosos. El abogado de Taylor, Christopher Opiel, afirmaron a CNN que no tienen ningún comentario sobre las acusaciones.

“Algunos delitos son incomprensibles“, declaró Gerard M. Karam, fiscal del distrito central de Pennsylvania.

“El robo y tráfico de restos humanos ataca la esencia misma de lo que nos hace humanos. Resulta especialmente atroz que muchas de las víctimas se ofrecieran voluntariamente a que sus restos se utilizaran para educar a los profesionales de la medicina y promover los intereses de la ciencia y la curación. Es atroz que se aprovechen de ellos y de sus familias en nombre del lucro. Con estos cargos, pretendemos garantizar cierta medida de justicia para todas estas víctimas”, agregó.

Los fiscales federales dijeron en un comunicado de prensa que otras tres personas también se enfrentan a cargos en acusaciones separadas en relación con el caso, incluida una persona que fue acusada anteriormente en Arkansas.

“We are appalled to learn that something so disturbing could happen on our campus — a community dedicated to healing and serving others.”

Read more on the indictment and arrest of a former HMS employee for the unlawful transport of stolen human remains. https://t.co/D1HzdVM77E

— Harvard Medical School (@harvardmed) June 14, 2023