El misterio de Luigi Mangione: Un crimen meticulosamente planeado y una huida llena de errores

El asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, en Nueva York desveló una estrategia compleja por parte de su sospechoso, Luigi Mangione. Aunque su plan parecía perfectamente organizado, las fallas en sus movimientos, como mostrar su rostro y dejar pruebas cruciales, desconcertaron a los expertos.

(CNN) – A primera vista, el asesino parecía demasiado meticuloso para ser un aficionado y demasiado descuidado para ser un profesional.

Sin embargo, el sospechoso de asesinar a Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, en una acera de Nueva York logró eludir su captura durante días, lo que desconcertó incluso a los expertos en aplicación de la ley.

“Lo que me sorprende es lo bien planeado que estuvo el ataque y, al mismo tiempo, lo descuidado que fue el asesino en sus movimientos: en mostrar su cara, en dejar atrás objetos”, dijo Steve Moore, agente especial supervisor del FBI retirado.

“Hay una especie de dicotomía. Es casi como si hubiera leído un libro sobre cómo hacer uno de estos ataques y no lo hubiera leído con atención. Simplemente cometió errores graves sobre la marcha”.

La evasión del sospechoso podría haber terminado este lunes en un McDonald’s de Pensilvania, donde la Policía detuvo a Luigi Mangione en relación con el asesinato.

He aquí lo que la policía dice que son los movimientos clave del sospechoso, las pruebas que dejó atrás, y lo que los expertos dicen acerca de su estrategia:

Antes del asesinato

Tomó un autobús a Nueva York y pagó en efectivo: el sospechoso evitó hábilmente el transporte aéreo y el intenso escrutinio que conlleva, según los expertos.

Si hubiera tomado un avión a Nueva York, el sospechoso probablemente habría tenido que utilizar una tarjeta de crédito, mostrar su DNI y mostrar todo su rostro ante las cámaras de seguridad. Si hubiera tenido un arma en ese momento, probablemente la habrían detectado durante el control de equipajes.

En lugar de ello, el sospechoso tomó un autobús Greyhound a Nueva York, según informaron fuentes policiales a CNN.

Al viajar en Greyhound, el sospechoso “está pagando en efectivo, sin identificación”, dijo el exsubcomisario de la policía de Nueva York Richard Esposito.

“Es una de las razones por las que la gente viaja en autobuses Greyhound. (Hay) mucha libertad y anonimato para ir y venir a tu antojo”.

NYPD

Casi una semana después del asesinato, aún no está claro dónde subió el sospechoso al autobús. El autobús iniciaba su ruta en Atlanta, pero las autoridades no sabían si el sospechoso subió en Atlanta o en otro lugar.

Los detectives del Departamento de Policía de Nueva York viajaron a Georgia y revisaron las grabaciones de vigilancia de la estación de Greyhound en Atlanta, pero no vieron ningún rastro del sospechoso, según informaron las fuerzas del orden a CNN. Los detectives regresaron a Nueva York.

Los investigadores están tratando de determinar dónde embarcó el sospechoso, dijo John Miller, analista jefe de inteligencia y aplicación de la ley de CNN.

Llegó pronto y se alojó en un hostal, y de nuevo pagó en efectivo: el sospechoso llegó a la terminal de autobuses de Port Authority en Manhattan el 24 de noviembre, 10 días antes del asesinato, según las autoridades.

Se registró en un hostal del Upper West Side de Manhattan, utilizando un permiso de conducir falso de Nueva Jersey, según declaró a CNN un funcionario de las fuerzas del orden.

Mientras que los hoteles suelen exigir una tarjeta de crédito para reservar una habitación, algunos hostales no lo hacen. El sospechoso pagó su estancia en efectivo, según declaró a Miller un funcionario de las fuerzas del orden.

Al pagar en efectivo, el sospechoso pudo evitar un rastro digital vinculado a cualquier tarjeta de crédito o cuenta en línea.

Al parecer, el sospechoso utilizó dinero en efectivo durante los 10 días que pasó en Nueva York, en los que ultimó los planes para el asesinato y la huida.

Se puso diligentemente una máscara… y luego se la bajó: el sospechoso fue visto en numerosas cámaras de vigilancia pública con la capucha sobre la cabeza y una máscara sobre la cara.

Pero una imagen poco frecuente del rostro desenmascarado del sospechoso fue captada en un video de vigilancia cuando una empleada de un hostal flirteó con él y le pidió que se bajara la mascarilla, según declaró a CNN un funcionario de las fuerzas del orden.

“Se baja la máscara y esboza esa gran sonrisa”, dijo Miller. “Ese pequeño coqueteo entre los dos, de alguna manera de buen humor, en realidad arrojó lo que hasta ahora es la pista más significativa para identificarlo”.

La decisión de revelar su rostro puede haber sido estratégica, dijo Miller.

“Es posible que calculara: ‘Si no hago esto, pareceré más sospechoso’”, dijo Miller.

Pero bajarse la máscara para mostrar su rostro fue “uno de sus mayores errores”, dijo el agente especial retirado del FBI Daniel Brunner.

La Policía difundió más tarde una foto tomada por una cámara de seguridad en el interior de un taxi, que ofrecía una imagen clara de los ojos del sospechoso.

Este lunes, un empleado de McDonald’s en Altoona, Pensilvania, se dio cuenta de que un hombre que comía en el restaurante se parecía al sospechoso. La policía de Nueva York acudió rápidamente al lugar de los hechos y detuvo al sospechoso, Luigi Mangione.

Utilizó un arma fantasma que no se puede rastrear: la pistola que se veía en el video de vigilancia tenía un aspecto tan inusual que incluso los veteranos de la policía se quedaron perplejos.

“No estaba familiarizado en absoluto con esa pistola”, dijo el analista de CNN Charles Ramsey, ex oficial superior de Filadelfia y la ciudad de Washington.

El hombre detenido en Pensilvania tenía una “pistola fantasma” cuando fue registrado por la policía local en un McDonald’s, según explicó este lunes el jefe de detectives de la policía de Nueva York, Joseph Kenny.

“Estaba en posesión de una pistola fantasma que tenía la capacidad de disparar una bala de 9 mm y un supresor”, dijo. Un supresor, también conocido como silenciador, amortigua el sonido de los disparos.

Las armas fantasma son armas de fuego que no se pueden rastrear y que se montan solas, a menudo con piezas que se venden por internet, a veces en tan solo 30 minutos. Estas armas carecen de número de serie, lo que dificulta su seguimiento y regulación.

No es necesario comprobar los antecedentes para comprar kits de armas fantasma por internet. Así, los compradores pueden eludir los requisitos que suelen acompañar a la compra de un arma de fuego.

El arma encontrada en el sospechoso puede haber sido impresa en 3D, dijo Kenny. Dijo que la Policía conocerá más detalles después de las pruebas de balística.

Después del asesinato

Siguió arrojando pruebas (y al parecer no le importó dejar ADN): poco después del asesinato antes del amanecer, el sospechoso aparentemente dejó un rastro de pruebas.

Una botella de agua de Starbucks desechada, el envoltorio de una barrita energética y un teléfono desechable proporcionaron a las autoridades material de ADN y una huella dactilar parcial con la que trabajar. Más tarde, se encontró en Central Park una mochila parecida a la que llevaba el atacante.

Tirar la mochila en Central Park podría parecer “un error crucial”, dijo el criminólogo Casey Jordan después de que la Policía encontrara la bolsa este viernes.

“Pero no subestimo la inteligencia de este sospechoso en particular”, dijo. “Ha habido mucha planificación. … No podemos descartar que planeara que encontráramos la mochila, que dejara allí contraindicadores, cosas que despistaran la investigación”.

Después de que la Policía trasladara la mochila a un laboratorio y la abriera con cuidado, no encontró el arma del crimen, solo una chaqueta y dinero del Monopoly.

Según los expertos policiales, dejar la mochila puede haber sido una decisión inteligente por parte del sospechoso. Sería más fácil vincular al sospechoso con el crimen si siguiera llevando la misma mochila distintiva.

Las autoridades esperaban que las muestras de ADN del envoltorio y de la botella de agua -además de una huella dactilar parcial del teléfono- les ayudaran a identificar al sospechoso. Pero las pruebas no arrojaron coincidencias de ADN ni de huellas dactilares en las bases de datos policiales.

Según Jordan, el sospechoso podría haber dejado caer intencionadamente alguna prueba para despistar a los investigadores.

“La botella de agua que encontraron y que creen que se le cayó, podría haberla sacado de la basura del Starbucks antes de salir de allí. Podría tener el ADN de otra persona”, dijo.

“No sabes el nivel de planificación y sofisticación que puso en esto”.

Pero ahora que el sospechoso fue detenido, “van a tomarle muestras de ADN -aunque necesiten una orden de registro para conseguirlo- y luego las compararán con el ADN recuperado”, dijo Miller.

Planeó una compleja ruta para salir de Nueva York: aún no está claro cómo supo el atacante que Thompson pasaría a su lado frente a un hotel sobre las 6:44 a.m. Se suponía que una conferencia de inversores de UnitedHealthcare no empezaría en el hotel hasta las 8 a.m. Pero se colocó detrás de un coche minutos antes de que Thompson pasara por allí. A continuación, se dirigió hacia el CEO y le disparó por la espalda.

Inmediatamente después del tiroteo, el sospechoso huyó del lugar, se subió a una bicicleta eléctrica, se dirigió a Central Park, abandonó la bicicleta, llamó a un taxi y se dirigió a una terminal de autobuses con autobuses interestatales que se dirigían a diversos destinos, según la Policía.

La complicada estrategia de salida del sospechoso podría indicar que practicó cada paso de antemano, desde el lugar del tiroteo en el hotel hasta su aparente salida de Nueva York, dijo a CNN el exagente especial del FBI Ken Gray.

“El hecho de que fuera capaz de llegar a ese lugar, estar allí a tiempo, disparar a Thompson y luego llegar a su bicicleta y salir de allí y estar en un autobús fuera de la zona, fuera de la ciudad de Nueva York tan rápidamente como lo hizo muestra que practicó esto, que sabía lo que estaba haciendo en cuanto a su ruta de salida de la zona”, dijo Gray.

Al parecer, olvidó deshacerse de sus documentos de identidad falsos: aunque el sospechoso se deshizo de su mochila, la botella de agua, el envoltorio de la barrita energética y el teléfono de prepago, se quedó con algunas pruebas, según la Policía.

Después de que Mangione fuera visto en el McDonald’s, los investigadores descubrieron que tenía numerosas identificaciones falsas, incluida una que la Policía cree que fue utilizada por el sospechoso en la ciudad de Nueva York, dijeron a Miller varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

La Policía también encontró un arma con un supresor como el utilizado en el asesinato de Thompson, dijeron los funcionarios.

Estos hallazgos podrían no haber surgido sin la sinergia entre la policía, los medios de comunicación y el público.

“Durante algo más de cinco días, nuestros investigadores de la Policía de Nueva York examinaron miles de horas de video, siguieron cientos de pistas y procesaron todas las pruebas forenses -ADN, huellas dactilares, direcciones IP y mucho más- para estrechar el cerco”, declaró Jessica Tisch, comisionada de la policía de Nueva York.

Dio las gracias a los medios de comunicación por dar publicidad al caso y elogió a los ciudadanos que dieron pistas.

“Nunca debemos subestimar el poder del público para ser nuestros ojos y nuestros oídos en estas investigaciones”, dijo Tisch.