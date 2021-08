(CNN Español) – Héctor Béjar renunció este martes como ministro de Relaciones Exteriores de Perú, a menos de tres semanas después de ser nombrado en el cargo por el nuevo presidente, Pedro Castillo.

Si bien el comunicado de la Presidencia de la República que confirmó oficialmente la noticia no explica los motivos de su salida, su nombramiento había sido duramente criticado por partidos de oposición al gobierno.

Críticas por declaraciones de Héctor Béjar sobre el terrorismo

Pero las críticas más duras se dieron este lunes tras unas declaraciones difundidas el domingo a través del programa Panorama, del canal Panamericana TV. En esas declaraciones se le escucha a Béjar decir en un video de febrero de este año, antes de ser nombrado canciller, que la Marina de Guerra del Perú era para él la responsable del comienzo del terrorismo en el país. “El terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente y han sido entrenados para eso por la CIA”, dice.

Tras las declaraciones, la Marina de Perú emitió un comunicado en el que expresa que la versión de Béjar “carece absolutamente de veracidad” y constituye “una afrenta contra los hombres y mujeres que lucharon y continúan luchando contra la delincuencia terrorista, contra las viudas, huérfanos y deudos víctimas de esta execrable acción; así como contra todos los hombres y mujeres que integran nuestra bicentenaria institución”.

La institución termina el comunicado diciendo que “deplora afirmaciones de esta naturaleza que pretenden distorsionar la historia de la pacificación nacional”.

Las declaraciones de Béjar no solo recibieron gran despliegue en los medios y duras críticas en redes sociales, sino que provocaron una protesta en la puerta de la Cancillería este martes.

Transparencia Perú dijo que era “inaceptable poner en cuestión esta verdad histórica”, refiriéndose al surgimiento del terrorismo en Perú.

La justificación de la Cancillería

El ex canciller no respondió personalmente, pero sí lo hizo la Cancillería a través de un comunicado oficial, en el que afirmó que las declaraciones de Béjar ocurrieron “cuando no ocupaba ningún cargo público”. Aseguraron que sus opiniones “vienen siendo manipuladas, editadas, recortadas y sacadas de contexto con el propósito de desacreditarlo y obtener la censura del ministro de Relaciones Exteriores”. Y agregan que es una campaña sistemática que tiene como fin “confundir a la opinión pública y presentar al Canciller agraviando a las Fuerzas Armadas y a la Marina de Guerra del Perú, hecho que el ministro rechaza tajantemente”.

El Congreso de la República ya había planteado interpelar a Béjar debido a la propuesta que Vladimir Cerrón, secretario nacional del partido de gobierno, hizo en un tuit al plantear el retiro de Perú del Grupo de Lima. Ningún funcionario del gobierno ha confirmado esa iniciativa hasta el momento.

Otras declaraciones hechas por Héctor Béjar antes de que asumiera el cargo como ministro de Relaciones Exteriores que circularon por redes motivaron también el llamado del Congreso: “Yo estoy convencido, no puedo demostrarlo, de dos cosas. Uno, que Sendero ha sido en gran parte obra de la CIA y de los servicios de inteligencia; y dos, gran parte de las operaciones de división de la izquierda tiene algo que ver con los servicios de inteligencia enemigos”.