Una militar chilena resultó lesionada tras una explosión que afectó este sábado a una patrulla de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Líbano.

El Ministerio de Defensa Nacional informó que cerca de las 9:00 horas (hora local del país de Medio Oriente), se produjo un “incidente” que afectó a un grupo de observadores de la ONU que prestaban apoyo a la misión a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL, por su sigla en inglés).

En dicha patrulla se transportaba, junto a otros tres miembros de la misión de la ONU, la mayor del Ejército de Chile Antonieta Durán Arriagada, quien resultó con lesiones que la mantienen internada, pero fuera de riesgo vital, en el Hospital Saint George de Beirut.

Desde el Gobierno informaron que la militar está siendo acompañada en el recinto asistencial por el embajador de Chile en el Líbano. Además, indicaron que tanto el Ministerio de Defensa Nacional, como el Estado Mayor Conjunto y el Ejército de Chile están apoyando a la funcionaria y a su familia en todo lo necesario.

Andrea Tenenti, portavoz de la UNIFIL, relató por su parte que los funcionarios patrullaban a pie a lo largo de la Línea Azul cuando resultaron heridos ante “una explosión” que se produjo cerca de su ubicación.

Junto con indicar que todos los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial, el vocero fue enfático en sostener que “se debe garantizar la seguridad del personal de las Naciones Unidas” en sus misiones. “Todos los actores tienen la responsabilidad, según el derecho internacional humanitario, de garantizar la protección de los no combatientes, incluidos el personal de mantenimiento de la paz, los periodistas, el personal médico y los civiles”, añadió.

De este modo, reiteró el llamado “a todos los actores para que pongan fin a los intensos intercambios de disparos actuales antes de que más personas resulten innecesariamente heridas”.

UNIFIL Spokesperson @Tenenti Statement: This morning, three OGL (UNTSO) military observers and one Lebanese language assistant on a foot patrol along the Blue Line were injured when an explosion occurred near their location.

— UNIFIL (@UNIFIL_) March 30, 2024