(EFE) – La expresidenta Michelle Bachelet fue nombrada vicepresidenta del grupo de exmandatarios y ex primeros ministros en el llamado Club de Madrid, que se dedica a promover la democracia, el desarrollo y la defensa de los derechos humanos en el mundo.

La también ex alta comisionada de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, sucederá en el puesto a la costarricense Laura Chinchilla en este foro de expresidentes, al que se unió este mes la ex primera ministra finlandesa Sanna Marin, elevando a 124 sus miembros.

Chinchilla “seguirá formando parte de la junta directiva” y la elección de Bachelet “asegurará que el Sur Global y América Latina continúen bien representados” dentro del foro, añade la nota.

