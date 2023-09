Este jueves se anunció la muerte a los 82 años de Michael Gambon, actor conocido por interpretar a Albus Dombledore en la saga de Harry Potter.

La noticia fue dada a conocer por la publicista Clair Dobbs, quien compartió un comunicado firmado por la esposa e hijo de Gambon.

“Amado esposo y padre, Michael murió pacíficamente en el hospital con su esposa Anne y su hijo Fergus junto a su cama”, se señala en la misiva.

Desde la familia detallaron que el actor murió tras un “brote de neumonía”. “Les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento doloroso y les agradecemos sus mensajes de apoyo y amor”.

En redes sociales, la cuenta oficial de Harry Potter lamentó el fallecimiento del actor: “trajo una alegría inconmensurable a los fanáticos de todo el mundo con su humor, amabilidad y gracia. Siempre mantendremos su recuerdo en nuestros corazones“.

We are incredibly saddened to hear of the passing of Sir Michael Gambon. He brought immeasurable joy to Harry Potter fans from all over the world with his humour, kindness and grace. We will forever hold his memory in our hearts. pic.twitter.com/1CoTF3zeTo

— Harry Potter (@harrypotter) September 28, 2023