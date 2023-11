Este lunes, la modelo Mia Khalifa se volvió viral en redes sociales por celebrar una acción realizada por el Club Deportivo Palestino en honor a las víctimas en Gaza.

En el partido del pasado sábado ante Ñublense por la Fecha 27 del Campeonato Nacional, los jugadores del club nacional salieron a la cancha con Kuffiye, un pañuelo tradicional usado como símbolo de la lucha y resistencia del pueblo palestino.

Además de este elemento, antes del pitazo inicial, los miembros del equipo realizaron un minuto de silencio en honor a las miles de personas que han fallecido en la Franja de Gaza. Durante ese tiempo, los jugadores pusieron una de sus rodillas en el piso.

Mia Khalifa aplaudió el gesto del club y compartió un video del momento. La influencer también recordó cuando el país fue en ayuda de los afectados en Beirut tras la explosión: “recuerdo que cuando ocurrió la explosión en Beirut (Líbano), los socorristas chilenos subieron al primer vuelo y trabajaron incansablemente junto a la Cruz Roja Libanesa para rescatar a las personas de debajo de los escombros”.

I remember when the Beirut blast happened, Chilean emergency responders got on the first flight and worked tirelessly alongside the Lebanese Red Cross to rescue people from under the rubble 🇨🇱🇱🇧🇵🇸 https://t.co/KJ8UPifQQ7

— Mia K. (@miakhalifa) November 13, 2023