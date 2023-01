(EFE) – El consumo de tabaco en espacios públicos quedó prohibido a partir de este domingo en México, esto como parte de la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, modificada a finales de 2022.

“México se vuelve uno de los países a la vanguardia en la protección de la salud de niños, niñas y adolescentes“, afirmó el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) de México, Gady Zabicky, en un mensaje en redes sociales por la entrada en vigor del nuevo reglamento de la citada ley.

El reglamento, publicado el 16 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) entra en vigor este día y con ello se amplía la protección de la salud de la población, en particular de las infancias, contra la exposición al humo de tabaco y emisiones.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aplaudió, en un mensaje en Twitter, la decisión de México.

“¡Bravo México! La OMS da la bienvenida a un movimiento audaz en el control del tabaco. ¡Hacemos un llamado a todos los países para fortalecer las políticas contra el tabaco para ayudarnos a prevenir 8 millones de muertes cada año!”, apuntó el responsable de la OMS.

Bravo #Mexico! @WHO welcomes such a bold move on tobacco control. We call on all countries to strengthen #NoTobacco policies and help us prevent 8 million deaths every year! https://t.co/TCoVRV6VEC

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 15, 2023