(CNN) – El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le envió un mensaje a Moscú que “es hora de hablar” en un mensaje de video publicado en Facebook en la madrugada del sábado (hora local).

“Quiero que todo el mundo me escuche ahora, especialmente quiero que ellos me escuchen en Moscú. Es hora de reunirse, hora de hablar, hora de restablecer la integridad territorial y la justicia para Ucrania o, de lo contrario, Rusia se enfrentará a tales pérdidas que varias generaciones no serán suficientes para que vuelva a levantarse”, señaló.

El mandatario sostuvo que las acciones de los militares rusos están empeorando la situación de su propio país y dan lugar a sanciones. En esa línea, enfatizó que la única manera en que Rusia puede mitigar el daño que ha causado es a través de negociaciones sustanciales y honestas sobre la seguridad y la paz para Ucrania, “sin dar rodeos”.

“Siempre insistimos en las negociaciones siempre propusimos diálogo y soluciones para la paz. No solo durante los 23 días de invasión”, agregó.

Zelensky comentó la celebración por parte de Rusia del aniversario de la anexión de Crimea, diciendo que el número de personas en el mitin es el mismo que el de las fuerzas rusas que participaron en la invasión de Ucrania.

“Solo imagínense 14.000 cadáveres en ese estadio de Moscú. Y decenas de miles de heridos y mutilados. Así de grandes son las pérdidas rusas ya como resultado de esta invasión. Ese es el precio de la guerra en poco más de tres semanas”, confesó.

A su vez, detalló que hasta la fecha se ha rescatado a 180.000 ciudadanos ucranianos a través de los corredores humanitarios y que el viernes funcionaban en el país siete corredores humanitarios, seis en la región de Sumy y uno en la de Donetsk.

Las labores de rescate continúan en el lugar del teatro destruido en Mariupol, Más de 130 personas han sido rescatadas, muchas de las cuales están heridas, pero hasta ahora no se ha dado información sobre las víctimas, según Zelensky

“Hay que detener la guerra. La propuesta ucraniana está sobre la mesa“, concluyó.