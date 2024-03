Tras el anuncio de la princesa de Gales, Kate Middleton, sobre el difícil momento que atraviesa con un cáncer no especificado, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, le envió su apoyo y le deseó una pronta recuperación vía redes sociales.

El anuncio, que la princesa describió como un “gran shock”, se produjo en un mensaje de vídeo compartido en su cuenta de X.

“Mis pensamientos están con la princesa de Gales, el príncipe de Gales, la familia real y en particular sus tres hijos en este momento difícil“, parte el escrito

Sunak expresó luego que “la princesa de Gales cuenta con el amor y el apoyo de todo el país mientras continúa su recuperación (…). Ha demostrado una valentía tremenda con su declaración de hoy“.

“En las últimas semanas ha sido sometida a una intensa escrutinio y ha sido tratada injustamente por ciertas secciones de los medios de comunicación de todo el mundo y en las redes sociales. Cuando se trata de asuntos de salud, al igual que cualquier otra persona, se le debe brindar la privacidad para concentrarse en su tratamiento y estar con su amorosa familia“, añadió.

El post cierra con el siguiente mensaje: “en nombre de todo el país al desearle una pronta y completa recuperación y espero verla de vuelta en acción cuando esté lista”.

The Princess of Wales has the love and support of the whole country. pic.twitter.com/IFX51Wm5Q3

— Rishi Sunak (@RishiSunak) March 22, 2024