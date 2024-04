El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un mensaje a su par de Estados Unidos, Joe Biden, señalando que él está dispuesto a dialogar solo si el norteamericano también quiere hacerlo.

Los dichos del mandatario centroamericano se dieron en medio de su programa Con Maduro +1, donde abordó las complejas relaciones diplomáticas entre ambos países, teniendo en cuenta que en enero de este año el país norteamericano reactivó las sanciones al petróleo y al gas de Venezuela luego de que se inhabilitara la candidatura de la opositora María Corina Machado.

¿Qué dijo Maduro?

El presidente venezolano dijo: “Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje: If you want, I want. If you don’t want, I don’t want. En caraqueño: Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero”.

Con sus dichos y pronunciación provocó risas entre los asistentes al programa. Míralo a continuación: