(CNN) – La cantante y actriz mexicana Melissa Barrera -protagonista de las últimas dos películas de Scream– abordó recientemente su desvinculación de Scream VII, luego de que en sus redes sociales se manifestara a favor de Palestina.

La actriz ha sido una de las estrellas recientes de la franquicia y se esperaba que lo fuera en la próxima entrega. Pero ese ya no es el caso después de las publicaciones que hizo en redes sociales sobre la guerra entre Israel y Hamás, que el estudio detrás de la película caracterizó como antisemitas.

Un portavoz de Spyglass, la compañía detrás de la franquicia “Scream”, emitió un comunicado a The Hollywood Reporter sobre la partida de Barrerra.

“La postura de Spyglass es inequívocamente clara: tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas las falsas referencias al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea del discurso de odio”, se lee en la declaración.

CNN se comunicó con representantes de Barrera y Spyglass para obtener comentarios adicionales.

Barrera señaló previamente en sus redes que: “Gaza está siendo tratada como un campo de concentración. Arrinconando a todos, sin ningún lugar adonde ir, sin electricidad ni agua… La gente sigue observando en silencio cómo sucede todo. ESTO ES GENOCIDIO Y LIMPIEZA ÉTNICA”.

El miércoles, luego de conocerse su despido Barrera publicó una declaración en sus historias de Instagram.

“En primer lugar, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y el prejuicio de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas”, escribió. “Como latina, mexicana orgullosa, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso he tratado de usarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a quienes están en necesidad.”

Continuó escribiendo: “Toda persona en esta tierra… merece iguales derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad. Creo que un grupo de personas NO es su liderazgo y que ningún órgano de Gobierno debería estar por encima de las críticas”.

“Rezo día y noche para que no haya más muertes, que no haya más violencia y que haya una coexistencia pacífica”, concluyó su declaración. “Seguiré hablando por aquellos que más lo necesitan y seguiré abogando por la paz y la seguridad, por los derechos humanos y la libertad. El silencio no es una opción para mí”.

Barrera interpretó a Sam Carpenter tanto en “Scream” de 2022 como en “Scream VI” de este año.