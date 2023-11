(CNN) – Las personas dentro del hospital Al-Shifa han perdido contacto con otros edificios del complejo, señaló a Al Jazeera el supervisor del departamento de emergencias, Omar Zaqout, en una entrevista telefónica este miércoles.

Zaqout sostuvo que la gente se refugia dentro de los edificios y se mantiene alejada de ventanas y puertas.

“Hemos perdido contacto con otros edificios del complejo hospitalario“, dijo Zaqout.

“No sabemos lo que está pasando afuera, lo único que escuchamos son explosiones, disparos, gritos de personas mayores y llantos de niños“.

Zaqout manifestó que los soldados israelíes están presentes en los edificios alrededor de la sala de emergencias y que anteriormente habían presenciado a personas esposadas, despojadas de sus ropas y con los ojos vendados.

CNN no está en el terreno y no puede verificar su cuenta de forma independiente. CNN también contactó a las FDI para comentar sobre estas acusaciones, pero aún no ha recibido respuesta.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el contralmirante Daniel Hagari, dijo que Israel estaba en guerra “con Hamás” y no “con civiles en Gaza”, y describió el ataque al hospital Al-Shifa como una “operación precisa y selectiva contra Hamás en un área específica (de la instalación)”.

“Las fuerzas de las FDI incluyen equipos médicos y hablantes de árabe, que han recibido un entrenamiento específico para prepararse para este entorno complejo y sensible, con la intención de que no se cause daño a los civiles que Hamás utiliza como escudos humanos”, afirmó Hagari también este miércoles.

Por su parte, Zaqout sostuvo que todas las personas que se encuentran dentro del hospital son civiles.

“La situación es actualmente horrible“, dijo Zaqout.