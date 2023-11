(CNN) – El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha frustrado personal y reiterativamente propuestas emitidas por la empresa destinadas a mejorar la salud mental de los adolescentes en Facebook e Instagram, y en ocasiones anuló directamente a algunos de sus colaboradores más importantes, según comunicaciones internas hechas públicas como parte de una demanda en curso contra la marca.

Las comunicaciones recientemente reveladas en la demanda, presentada originalmente por Massachusetts el mes pasado en un tribunal estatal, supuestamente muestran cómo Zuckerberg ignoró a los altos ejecutivos, incluido el director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, y el presidente de Asuntos Globales, Nick Clegg, quienes le habían pedido a Zuckerberg que hiciera más para proteger a los más de 30 millones de adolescentes que usan Instagram en los Estados Unidos.

Las revelaciones resaltan la influencia de Zuckerberg sobre decisiones en Meta que pueden afectar a miles de millones de usuarios. Y también arrojan luz sobre las tensiones que ocasionalmente han surgido entre Zuckerberg y otros funcionarios de Meta que han presionado para mejorar el bienestar de los usuarios.

Rechazo a sugerencias de seguridad

Zuckerberg vetó una propuesta de 2019 que habría desactivado los llamados “filtros de belleza” de Instagram, una tecnología que altera digitalmente la apariencia de un usuario en pantalla y supuestamente daña la salud mental de los adolescentes al promover expectativas poco realistas sobre la imagen corporal, según la versión no redactada del informe, denuncia presentada esta semana por funcionarios de Massachusetts.

Después de analizar la propuesta durante meses, Zuckerberg escribió a sus adjuntos en abril de 2020 afirmando que había “demanda” por los filtros y que no había visto “datos” que sugirieran que los filtros fueran dañinos, según la denuncia.

A pesar de la conclusión de Zuckerberg, la propuesta había contado con un amplio apoyo, según la demanda, incluso de Mosseri; la jefa de políticas de Instagram, Karina Newton; el director de Facebook, Fidji Simo, y la vicepresidenta de diseño de productos de Meta, Margaret Gould Stewart. (Simo y Mosseri se habían lamentado en otras ocasiones, según la demanda, de que la falta de inversión en iniciativas de bienestar significaba que Meta carecía de “una hoja de ruta de trabajo que demuestre que nos preocupamos por el bienestar”).

Stewart había propuesto por primera vez la idea de desactivar los filtros de belleza, citando recomendaciones de académicos y asesores externos de Meta, mientras que Newton escribió un correo electrónico añadiendo que contaba con un fuerte respaldo de departamentos que incluían “comunicaciones, marketing [y] políticas”, según la demanda.

Pero después de que el director de tecnología, Andrew Bosworth, llamara la atención de Zuckerberg sobre el asunto, este finalmente rechazó el plan y se permitió que los filtros permanecieran, según la denuncia.

Más tarde, Stewart le escribió a Zuckerberg, preocupado de que su decisión de no desactivar los filtros pudiera volverse en contra de la empresa.

“Respeto su llamado sobre esto y lo apoyaré”, escribió Stewart, según un mensaje citado en la denuncia, “pero solo quiero decir para que conste que no creo que sea la decisión correcta dados los riesgos. Sólo espero que dentro de unos años miremos hacia atrás y nos sintamos bien con la decisión que tomamos aquí”.

En respuesta a las comunicaciones recientemente reveladas, el portavoz de Meta, Andy Stone, dijo que este tipo de filtros de imagen se utilizan comúnmente en la industria.

“Si bien existen filtros en todas las principales plataformas sociales y cámaras de teléfonos inteligentes, Meta prohíbe aquellos que promueven directamente la cirugía estética, los cambios en el color de la piel o la pérdida extrema de peso“, dijo Stone. “Observamos claramente cuándo se utiliza un filtro y trabajamos para revisar de manera proactiva los efectos en función de estas reglas antes de que entren en funcionamiento”.

Stone agregó que Meta ofrece 30 herramientas para apoyar a los adolescentes y las familias, incluida la capacidad de establecer límites de tiempo de pantalla y la opción de eliminar los recuentos de me gusta de las publicaciones. (En las partes no redactadas de la demanda, la demanda de Massachusetts alega que el experimento para eliminar los recuentos de likes de las publicaciones, cuyo nombre en código es Proyecto Daisy, se había propuesto originalmente como una opción predeterminada para toda la aplicación, pero luego se degradó a una función de participación voluntaria que rara vez se utiliza)

En el momento de la demanda original de Massachusetts, que fue una de varias presentadas el mismo día por varios fiscales generales estatales, Meta había dicho que estaba comprometida “a brindar a los adolescentes experiencias seguras y positivas” y que estaba decepcionado de que los estados hubieran no hubieran tranajado con Meta para desarrollar estándares de la industria.

Algunos ejecutivos preocupados por el bienestar

Un año después de la decisión sobre el filtro de belleza, en agosto de 2021, Clegg presionó a Zuckerberg para que hiciera “una inversión adicional para fortalecer nuestra posición en materia de bienestar en toda la empresa”, citando una recomendación del personal para abordar los problemas de adicción, autolesión e intimidación. En ese momento, la compañía estaba a solo unas semanas de ser golpeada por las explosivas acusaciones de la denunciante de Facebook, Frances Haugen, de que Instagram sabía que sus servicios podían ser perjudiciales para los adolescentes.

Las acusaciones anónimas de Haugen en septiembre impulsaron un intenso escrutinio de Instagram. Cuando Haugen reveló su identidad en octubre, Mosseri le escribió a otro ejecutivo de productos Meta ese mismo mes en referencia a la propuesta de Clegg, según la demanda, diciendo que estaba “realmente preocupado” por el bienestar, “pero que había logrado pocos avances“.

Supuestamente, Zuckerberg permaneció en silencio sobre la propuesta de Clegg durante todo este tiempo, lo que llevó a Clegg a reiterar sus preocupaciones a Zuckerberg en noviembre. Finalmente, Zuckerberg pareció responder a través de la directora financiera de Meta, Susan Li, quien “respondió concisamente que la dotación de personal era demasiado ‘restringida’ para cumplir con la solicitud”, dice la demanda.

Li respondió de manera similar en nombre de Zuckerberg después de que otro ejecutivo de productos, David Ginsberg, le enviara un correo electrónico a Zuckerberg en 2019 destacando investigaciones internas y externas que sugerían que los servicios de la empresa estaban teniendo un impacto negativo en el bienestar de las personas. Ginsberg propuso contratar más ingenieros para crear herramientas de bienestar para responder a la adicción, la comparación social y la soledad, pero Li “respondió que el equipo de liderazgo de Meta se negó a financiar esta iniciativa”, según la denuncia.

El rechazo de Zuckerberg a las oportunidades de invertir más en bienestar refleja su enfoque de gestión centrado en los datos, dijo Arturo Béjar, ex director de ingeniería de Facebook y denunciante que la semana pasada formuló sus propias acusaciones de que Instagram ha ignorado repetidamente las advertencias internas sobre el los daños potenciales de la aplicación a los adolescentes.

Bejar, quien testificó sobre los supuestos riesgos de Instagram ante legisladores estadounidenses esta semana, dijo a CNN el miércoles que no participó en la toma de decisiones sobre los filtros de belleza, pero que había hablado con altos funcionarios y otras personas que habían trabajado en investigaciones internas sobre el asunto.

“Entendí que Mark necesitaba datos causales”, dijo Bejar, “para poder demostrar que el hecho de que alguien estuviera usando un filtro tendría un impacto en cómo se perciben a sí mismos“.

“Todas las personas con las que he hablado internamente sobre esto dijeron que… el nivel de pruebas de Mark, para poder tomar el trabajo en serio y actuar en consecuencia, es demasiado alto”, agregó Bejar. “Creo que es un estándar imposible de cumplir“.

El miércoles, Stone agregó que Meta tiene un “equipo central sólido que supervisa los esfuerzos por el bienestar de los jóvenes en toda la empresa y ha creado tecnología y equipos que pueden moverse de manera rápida y eficiente para implementar nuevas mejoras en aplicaciones específicas“.

Los defensores de la tecnología se abalanzan

Otras acusaciones recientemente reveladas en la denuncia acusan a Meta de explotar la psicología de los cerebros de los adolescentes y que Zuckerberg personalmente estableció objetivos para que la empresa aumentara la cantidad de tiempo que los usuarios pasan en Instagram.

Una presentación interna de 2020 analizada en la denuncia describió cómo Instagram satisface el deseo de los adolescentes de “buscar novedades” con “una dosis de dopamina” a través de notificaciones intermitentes sobre comentarios, seguimientos y otros intentos de atención que pueden transmitir una sensación de “aprobación y aceptación (que) son ​​enormes recompensas para los adolescentes”.

Los grupos de defensa de la tecnología criticaron duramente a Zuckerberg el miércoles después de que salieran a la luz las comunicaciones internas.

“Estos documentos sin reacción prueban que Mark Zuckerberg no está interesado en proteger la privacidad o seguridad de nadie. La podredumbre llega hasta arriba”, dijo Sacha Haworth, directora ejecutiva del Tech Oversight Project.

Y Zamaan Qureshi, copresidente de Design It For Us, una coalición liderada por jóvenes que impulsa cambios en los productos y la regulación de las redes sociales, dijo que los documentos abiertos muestran que los altos ejecutivos de Meta a veces enfrentaron las mismas barreras que preocupaban a los empleados de base.

“Los comentarios de Clegg siguen un patrón y una práctica en Meta donde los empleados señalaron repetidamente una inversión insuficiente en herramientas de bienestar, a pesar de contar con la investigación”, dijo Qureshi. “Ahora sabemos que ni siquiera los altos directivos podrían comunicarse con Zuckerberg“.