Manifiesto de un presunto asesino: Estas son las razones que da Luigi Mangione para justificar el homicidio de Brian Thompson

Un documento, encontrado entre las pertenencias de Mangione tras su arresto, expone las razones detrás de su ataque y evidencia un profundo rechazo hacia las aseguradoras de salud.

Este miércoles se dio a conocer el manifiesto que Luigi Mangione, único acusado por el asesinato Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, en Manhattan, Nueva York, habría escrito antes de cometer el crimen.

Este documento, encontrado entre sus pertenencias tras ser arrestado, expone las motivaciones detrás del ataque y su profundo rechazo hacia las aseguradoras de salud.

La semana pasada Mangione disparó contra Thompson y escapó, iniciando una búsqueda que duró 5 días.

Fue un empleado de un McDonald’s en Pensilvania, Estados Unidos, quien lo identificó gracias a fotografías difundidas por las autoridades. Al momento de su arresto, la policía incautó una pistola fantasma, un silenciador, documentos falsos y el manifiesto que habría escrito antes del crimen.

El manifiesto, difundido por el periodista Ken Klippenstein y parcialmente publicado en medios como The New York Times, comienza con una declaración de Mangione, afirmando que actuó solo y justificando su ataque.

“Mi tecnología está bastante bloqueada porque trabajo en ingeniería, así que probablemente no haya mucha información allí. Me disculpo por cualquier conflicto de traumas, pero tenía que hacerse. Francamente, estos parásitos simplemente se lo merecían”, escribió.

En el texto, Mangione además criticó el sistema de salud estadounidense y señaló a UnitedHealthcare como símbolo de codicia y abuso corporativo. Destacó que Estados Unidos tiene el sistema de salud más caro del mundo, pero ocupa un lugar rezagado en esperanza de vida.

A continuación el manifiesto de Mangione:

“A los federales, seré breve, porque respeto lo que hacen por nuestro país. Para ahorrarles una investigación prolongada, dejo en claro que no estoy trabajando con nadie. Esto fue bastante trivial: algo de ingeniería social elemental, CAD básico, mucha paciencia. El cuaderno espiral, si está presente, tiene algunas notas dispersas y listas de tareas pendientes que iluminan la esencia del asunto. Mi tecnología está bastante bloqueada porque trabajo en ingeniería, así que probablemente no haya mucha información allí. Me disculpo por cualquier conflicto de traumas, pero tenía que hacerse. Francamente, estos parásitos simplemente se lo merecían”.

“Un recordatorio: Estados Unidos tiene el sistema de salud número uno más caro del mundo, pero ocupamos aproximadamente el puesto número 42 en esperanza de vida. United es la empresa (indescifrable) más grande de Estados Unidos por capitalización de mercado, solo detrás de Apple, Google, Walmart”.

“Ha crecido y crecido, pero ¿a medida que nuestra esperanza de vida? No, la realidad es que estos (indescifrable) simplemente se han vuelto demasiado poderosos y continúan abusando de nuestro país para obtener enormes ganancias, porque el público estadounidense les ha permitido salirse con la suya”.

“Obviamente, el problema es más complejo, pero no tengo espacio y, francamente, no pretendo ser la persona más calificada para exponer el argumento completo. Pero muchos han sacado a la luz la corrupción y la codicia (por ejemplo, Rosenthal, Moore) hace décadas y los problemas simplemente siguen existiendo”.

“No es una cuestión de conciencia en este momento, sino claramente juegos de poder en juego. Evidentemente, soy el primero en enfrentarlo con una honestidad tan brutal”.