Una mujer se volvió viral en Twitter luego de revelar que no sabía cuál de sus bebés gemelos era cuál. “Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gané”, escribió.

La joven profesora de educación física compartió fotos de los bebés de 45 días de vida y afirmó que, aunque en las imágenes se aprecien algunas diferencias físicas porque salen de diferentes ángulos o les da distinta la luz, “en persona son iguales“.

Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál🤦🏽‍♀️, el premio a la madre del año me gane. — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

Más tarde, detalló que necesitaba saber la identidad de cada bebé para poder realizar sus correspondientes seguimientos médicos. “Hoy los logro diferenciar por la vacuna, pero no sé cuál es cuál y necesito saberlo para seguir sus historias clínicas“.

La historia se volvió un poco más complicada, ya que, según mostró la madre en una foto, los médicos habrían vacunado dos veces al mismo bebé. “Parece que le pusieron la vacuna dos veces al mismo. Le están haciendo todos los estudios, pero no le ponen nombre porque no sabemos cuál es”.

Horas después, informó que el análisis policial no dio resultado, ya que las huellas de los recién nacidos “no figuran en el sistema“. “Seguimos sin saber quién es quién (…). La pediatra va a ver cómo hacemos para seguir con los estudios”.

¿Cuándo dejó de distinguir a los bebés?

La mujer contó que inicialmente uno de los bebés tenía una pulsera azul, la que usaban para distinguirlos. “Una noche, hace como 10 días, nos dimos cuenta de que la pulsera ya le quedaba chica, le estaba apretando el pie, así que la cortamos. Se la saqué pensando que al otro día iba a saber cuál era cuál, pero no”.

“Nos levantamos toda la noche para darles de comer y cambiarlos, pero en un momento se nos confundieron y día siguiente ya no sabíamos cuál era cuál”, detalló en la red social en respuesta a una usuaria.