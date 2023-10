(CNN) – Parece que el amor de una madre tiene límites. Al menos para una mujer de 75 años de la ciudad de Pavía, en el norte de Italia, que ganó una demanda para desalojar a sus hijos —de 40 y 42 años— de su casa, dijo a CNN este viernes un secretario judicial de Pavía.

Los dos hijos, descritos en documentos judiciales por su madre como “parásitos”, vivían en el apartamento familiar sin contribuir económicamente ni ayudar en la casa, según la denuncia presentada por la mujer, cuyo nombre no ha sido identificado, en un Tribunal del Tribunal de Distrito de Pavía.

Ambos hombres están empleados, según los documentos judiciales.

La jueza Simona Caterbi dio la razón a la madre jubilada, separada del padre de los hombres y cuya pensión se destinaba íntegramente a la alimentación y el mantenimiento de la casa, dictaminando que los dos “bamboccioni”, o bebés grandes, tienen hasta el 18 de diciembre para desalojar el lugar, según el fallo judicial del martes, al que accedió CNN.

Caterbi escribió: “No existe ninguna disposición en la legislación que atribuya al hijo adulto el derecho incondicional a permanecer en el hogar de propiedad exclusiva de los padres, contra su voluntad y en virtud únicamente del vínculo familiar”.

Los hombres, que contrataron abogados para tratar de evitar el desalojo materno, según el periódico local La Provincia Pavese, argumentaron que los padres italianos están obligados por ley a cuidar de sus hijos tanto tiempo como sea necesario.

Caterbi citó en su sentencia la ley vigente y coincidió en que “la permanencia en el inmueble podría considerarse inicialmente fundada porque la ley se basa en la obligación alimentaria que corresponde al progenitor“.

Pero luego dictaminó que “ya no parece justificable, considerando que los dos acusados son sujetos mayores de 40 años y una vez superada una determinada edad, el niño ya no puede esperar que los padres continúen con la obligación de alimentos más allá de límites que ya no son razonables”.

Un abogado de los hombres dijo a los medios locales que sus clientes no habían decidido si apelarían la decisión judicial.

Esta no es la primera vez que “mammoni”, un término italiano utilizado para describir a hombres adultos que dependen demasiado de sus madres, aparece en el sistema legal.

En 2020, el Tribunal Supremo de Italia falló en contra de un hombre de 35 años que trabajaba como profesor de música a tiempo parcial y que todavía esperaba apoyo financiero de sus padres después de argumentar que no podía mantenerse con un salario anual de 20.000 euros (unos US$ 21.100).

En promedio, los italianos abandonan el hogar paterno a la edad de 30 años, según datos de Eurostat de 2022. Croacia es el país con el índice más alto de la Unión Europea, con una edad promedio de 33,4 años.

Por el contrario, en Finlandia, Suecia y Dinamarca los hijos empiezan su vida por su cuenta a la edad media de 21 años, según los mismos datos.