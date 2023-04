Los resultados de una prueba de ADN revelaron que Julia Faustyna Wandelt, la joven polaca que aseguraba ser Madeleine McCann, no tiene raíces británicas ni alemanas, lo que descarta que sea la misma niña que desapareció en Portugal en 2007.

El examen dejó en evidencia que los orígenes de Wandelt se encuentran en Polonia, con un poco de influencia lituana y rusa. “Ella es absolutamente 100% de Polonia”, dijo Fia Johansson, una investigadora que trabaja con la joven.

De todas formas, Johansson afirmó a través de redes sociales que “la historia es mucho más complicada que una joven chica polaca queriendo llamar la atención. Ella realmente creía lo que estaba diciendo”.

“Lo asombroso es que los padres se negaran a resolverle esta interrogante. Una simple prueba de ADN de ellos habría resuelto muchas de las dudas de Julia“, agregó la también médium.

Tras la revelación, la joven de 21 años decidió volver con su padre a Polonia. “Personalmente, le deseo lo mejor”, cerró Johansson.

¿Quién es Julia Faustyna Wandelt?

En febrero de este año, Julia Wandelt se hizo conocida en redes sociales por asegurar que podría ser Madeleine McCann. La joven argumentó su hipótesis con marcas específicas que la menor tenía cuando fue vista por última vez a los tres años, y su parecido con Kate y Gerry McCann, los padres de la niña.

“Ayúdenme, necesito hablar con Kate y Gerry McCann. Creo que puedo ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme”, señaló Wandelt en ese entonces.

También afirmó que una de las personas que busca la familia McCann se parecía a un hombre que abusó de ella. “Reconozco a esta persona. Se parece mucho a mi abusador. Necesito que me ayuden, porque la policía me ignora. Necesito que la policía me haga una prueba de ADN y lo compare con el ADN de Madeleine”.